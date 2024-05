Genova. Giovanni Toti dovrebbe dimettersi? A più di tre settimane dall’arresto del presidente della Regione Liguria, ai domiciliari con l’accusa di corruzione, abbiamo testato in diretta l’opinione dei genovesi per strada.

La questione continua ad agitare la politica: da una parte l’opposizione chiede a gran voce un passo indietro e sferra un nuovo attacco con la mozione di sfiducia che verrà discussa martedì in Consiglio regionale, dall’altra la maggioranza fa quadrato e prosegue sulla linea della compattezza in attesa degli sviluppi. L’avvocato Stefano Savi temporeggia sulla richiesta di revoca della misura cautelare e nel frattempo la giunta è in mano al presidente ad interim Alessandro Piana. Tra poco più di una settimana si vota per le europee e sulla Liguria incombono diverse incognite.

Toti dovrebbe dimettersi? I risultati della nostra rilevazione su WhatsApp

Anche i normali cittadini, come prevedibile, sono divisi. C’è chi fa professione di garantismo, come Emanuele: “Bisognerebbe aspettare prima la sentenza. Finché uno non è condannato, fino a prova contraria non è colpevole, a meno che non ci siano prove palesi”. Così anche Giancarlo: “Per adesso no, deve prima vedere com’è la situazione. Quando le cose saranno chiarite sarà la sua coscienza a dirgli cosa fare“. Gli fa eco il suo amico Paolo: “Finché i giudici non decidono non dovrebbe dimettersi”.

Altri non ci pensano due volte. “Dovrebbe dimettersi – scandisce Paolo -. Ha perso credibilità e non ha più possibilità di tenere in mano la situazione, mi pare gli sia sfuggita. Tendo a credere che qualcosa sia emerso”. Boris è ancora più netto: “Se un politico viene beccato dalla giustizia se ne deve andare, non deve aspettare la condanna. Ha perso la faccia. Del resto si dice candidato perché bisogna essere candidi. Non è una questione politica: sinistra o destra, se ne deve andare”. La sorella Michela è tranchant: “Non è stato condannato perché ha buoni avvocati. A volte c’è l’arrosto, a volte c’è solo il fumo, ma ormai ha perso credibilità. Via, via”. “Deve dimettersi per motivi politici e morali“, sintetizza Alessio. “Ho l’impressione che dovrebbe affrontare questi due aspetti della sua esistenza in maniera separata – commenta una ragazza in piazza De Ferrari -. Se poi dovesse venire fuori che è stato tutto un enorme malinteso, in tal caso potrebbe tornare a fare politica”. Per Gaetano “farebbe più bella figura a dare le dimissioni, anche se non dovesse risultare colpevole. Se poi risulterà innocente farà ancora più bella figura”.

Altri propendono per le dimissioni ma con giudizi meno sbilanciati. “Un passo indietro credo che dovrebbe farlo, anche per rispetto della cittadinanza – spiega Beatrice, infermiera del San Martino -. Ha fatto tante cose, non è stato un cattivo governatore, io non sono di sinistra e sono garantista. Ma forse, per rispetto delle istituzioni, un passo indietro sarebbe doveroso. Tutti i lavori e le commesse del porto rischiano di fermarsi, sarebbe un pasticcio. Mi auguro che ne esca pulito perché non è una cattiva persona”. “Dimissioni opportune, ma non necessarie – sintetizza Roberto -. Per il funzionamento della Regione forse sarebbe opportuno, tuttavia bisognerebbe vedere cosa c’è dietro a questo profilo accusatorio”.

Dalle parole di Rossana emerge preoccupazione: “Io sono all’antica. Non parlo di innocenza o colpevolezza, ma se fossi in lui mi dimetterei per una questione etica e per rispetto agli elettori. E anche per far andare avanti il lavoro degli altri. Abbiamo tutti un po’ paura di quello che può succedere: si fermeranno le opere? Qualcuno rimarrà senza lavoro? La Regione si fermerà?”.

Molte risposte, invece, lasciano trapelare un sentimento di delusione trasversale nei confronti della politica. “Ormai ha perso la fiducia dei cittadini che lo hanno votato. Spendendo dieci milioni di avvocati anche i delinquenti vengono assolti. Hanno preso lui, ma sono tutti come lui, è sempre andato così”, dice Filippo. “C’è una forte distanza tra la gente reale e chi prende il potere, c’è un vuoto troppo ampio – aggiunge Paolo -. Non è scandaloso andare su uno yacht o prendere finanziamenti leciti, fare compravendita di voti sì”. “Siamo in Italia. Ci stupiamo ancora di queste cose – si chiede Raffaella, che lavora da Esselunga -. È normale essere accusati, è triste ma è così”. Particolare il pensiero di Gabriele: “Per fare politica in Italia bisogna rubare. Io ho provato a candidarmi, ma essendo onesto non mi vuole nessuno. Secondo me non deve dimettersi perché non è peggio di altri, non è peggio di Burlando e del Pd che facevano affari anche loro con Spinelli. Toti ha fatto anche cose buone. Deve rimanere al suo posto”.