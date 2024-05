Toti arrestato, Piana: “Vicini al nostro presidente, ha sempre agito nell’interesse della Liguria”

Genova. “Siamo vicini al nostro presidente Toti, certi che abbia sempre agito nell’esclusivo interesse della Liguria. Auspichiamo che venga fatta chiarezza al più presto e che il presidente possa così dimostrare la sua più totale estraneità ai fatti contestati”.

Così il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e gli assessori della giunta in una nota diffusa in mattinata dalla Regione Liguria.

“Ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, il presidente è sostituito pro tempore in tutte le sue funzioni dal vicepresidente nella pienezza dei poteri. L’attività amministrativa della Regione Liguria prosegue senza soluzione di continuità”, si legge nella nota.

Una notizia che sicuramente ha colpito tutti noi della giunta – dichiara l’assessore Marco Scajola davanti alla sede della Regione in piazza De Ferrari -. Abbiamo voluto rimarcare la nostra vicinanza anzitutto umana ma anche politica al presidente Toti, persona che riteniamo onesta, corretta, che lavora ogni giorno nell’interesse della Liguria. Auspichiamo che questa triste vicenda possa chiarirsi nel più breve tempo possibile e che Giovanni possa nel più breve tempo possibile tornare a svolgere il lavoro che sta portando avanti con grande determinazione e grande coraggio. La Liguria in questi anni è cambiata, è sotto gli occhi di tutti. Tutta la giunta è coesa”.

“Oggi, quando ci siamo riuniti coi colleghi, al di là dell’appartenenza politica e partitica, c’è stata una condivisione unanime dal punto di vista umano, dei sentimenti e dell’affetto, perché Giovanni è anche nostro amico, ma anche la stima e la riconoscenza nei confronti di un presidente che sta cambiando volto a un territorio che sta crescendo e sta dando grandi risultati – ha ribadito Scajola, tra i fedelissimi di Toti -. Sicuramente è un momento che ci sta dando tristezza e sofferenza, ma continuiamo il nostro lavoro. Dal punto di politico non c’è alcun problema, la maggioranza è unita e compatta”

Il M5s nel frattempo chiede le dimissioni. “È l’unica cosa che mi fa sorridere in questa giornata difficile. Il M5s e la sinistra vivono per il ‘tanto peggio tanto meglio’. Più succedono cose brutte alla Liguria più sono contenti, quindi non meritano nemmeno una risposta”, ha concluso Scajola.