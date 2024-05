Toti arrestato, la partita dei commissari: Giampedrone in pole per lo scolmatore del Bisagno

Genova. La bufera legata all’arresto politico di Giovanni Toti, oltre a coinvolgere più o meno direttamente alcune opere cruciali sul territorio (come la diga, su cui si allungano nuove ombre), lascia esposti anche i dossier di cui il governatore era commissario straordinario di governo. Nello specifico lo scolmatore del Bisagno, il rigassificatore di Savona-Vado e gli interventi di protezione civile legati alle varie emergenze degli ultimi anni.

“Inizierà subito un’interlocuzione con i nostri uffici giuridici e il governo per vedere se questi commissariamenti vengono confermati o si individuerà qualche altro soggetto coi requisiti adatti”, ha spiegato oggi il presidente ad interim Alessandro Piana rispondendo alle domande dei cronisti a margine del consiglio regionale.

Per quanto riguarda la galleria da 6,5 chilometri che dovrà mettere in sicurezza la Valbisagno, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi aveva riferito in commissione consiliare a Tursi che la gestione commissariale di Toti sarebbe passata automaticamente a Piana. In realtà il decreto legge 91 del 2014, affidando le principali opere contro il dissesto idrogeologico ai presidenti delle Regioni, stabilisce anche che “in caso di dimissioni o di impedimento del presidente della Regione il Consiglio dei ministri […] nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all’insediamento del nuovo presidente della Regione o alla cessazione della causa di impedimento”.

In pratica il passaggio di consegne non sarebbe automatico e spetterebbe al Governo individuare un sostituito. È molto probabile che, al termine delle interlocuzioni già avviate, la designazione alla fine ricada sull’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, che finora ha gestito di fatto la partita su delega di Toti. Si attende il decreto del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Discorso diverso per lo spostamento del rigassificatore a Savona-Vado. Il Dpcm 2366 del 2023 nomina come commissario il “presidente pro-tempore della Regione Liguria”, formulazione che lascerebbe intendere di per sé il trasferimento dell’incarico a Piana. Gli uffici stanno verificando che non servano ulteriori atti amministrativi. La gestione della protezione civile, invece, transiterà direttamente nelle mani di Piana in quanto facente funzioni.