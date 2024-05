Toti arrestato, interpellanza M5s alla Camera: “Meloni sciolga il Consiglio regionale e rimuova Toti”

Roma. Il Movimento 5 Stelle presenta un’interpellanza urgente alla Camera dei deputati per chiedere al governo Meloni “se non intenda verificare la sussistenza delle condizioni per proporre, ai sensi della legge 2 del 1953, lo scioglimento del Consiglio regionale della Liguria e la rimozione del presidente della Giunta, secondo quando previsto dall’articolo 126 della Costituzione”.

Ad annunciarlo è Roberto Traversi, deputato e referente regionale del M5s, che venerdì presenterà il documento insieme ai colleghi Francesco Silvestri, Andrea Quartini e Valentina D’Orso: “Fino a che punto è coinvolto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nelle presunte attività di corruzione venute a galla nella maxi-inchiesta della Procura? Indipendentemente da come andrà l’indagine, leggendo le accuse emerge una gravissima responsabilità politica, etica, morale, di disciplina e onore che chi ricopre un incarico pubblico ha l’obbligo di rispettare”, commenta Traversi.

L’articolo 126 della Costituzione recita così: “Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il testo sarà poi illustrato a Genova, lunedì 20 maggio a partire dalle 17.00, alla Sala Cap di via Albertazzi in occasione di un incontro sulla sanità con candidati ed esponenti locali del Movimento 5 Stelle.

“Oltre a Toti, le indagini chiamano in causa l’ex presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini e il capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani, quest’ultimo accusato addirittura di attività di stampo mafioso – ricorda Traversi -. Tutti personaggi in buona compagnia insieme una ventina e più di ulteriori figure apicali, tra cui dirigenti pubblici e famosi imprenditori. Durissime le parole del giudice per le indagini preliminari, secondo cui chi oggi è indagato, pur di ottenere l’elezione o la rielezione, avrebbe svenduto la propria funzione pubblica e la propria attività in cambio di finanziamenti, abdicando in tal modo ai propri importanti doveri istituzionali. Alla luce dei fatti, la situazione di Toti risulta del tutto incompatibile con l’importanza dell’incarico ricoperto“.

Nel frattempo i pentastellati liguri ribattono all’unanimità alle parole di Aldo Spinelli riportate dagli organi di stampa. “Dice di aver dato soldi a tutti. Falso: a molti, forse, ma non a tutti. Da lui, non abbiamo mai preso nemmeno un centesimo, sia perché mai gli abbiamo chiesto soldi, sia perché mai li avremmo accettati. E certamente non siamo mai saliti sulla sua barca. Ecco perché oggi, come ieri, a testa alta chiediamo le dimissioni di Giovanni Toti“.