Toti arrestato, il centrodestra: “Deciderà lui se dimettersi”. I fedelissimi: “Speriamo che torni presto”

Genova. Nessuna sorpresa nel primo consiglio regionale dopo il terremoto giudiziario che ha sconvolto la Liguria. Il centrodestra fa quadrato intorno alla giunta orfana di Giovanni Toti, conferma la fiducia al presidente ad interim Alessandro Piana e fa professione di garantismo. Con una linea di pensiero comune: le dimissioni, eventualmente, saranno una scelta autonoma del governatore, ora sospeso a causa degli arresti domiciliari. Dimissioni invocate invece dall’opposizione come “unica strada possibile” per recuperare credibilità e scongiurare lo spettro di un’amministrazione immobile in attesa degli sviluppi giudiziari. Nel finale scoppia la bagarre tra il Pd e il presidente del Consiglio Gianmarco Medusei.

Tra i primi a prendere la parola ci sono Stefano Anzalone e Domenico Cianci, i due consiglieri eletti con la Lista Toti indagati per corruzione elettorale, che hanno difeso la propria posizione puntando il dito contro la “gogna mediatica” che sarebbe in atto nei loro confronti.

“Abbiamo provato tutti un senso di smarrimento – esordisce il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Balleari -. Terremo una linea attendista e garantista. Se il presidente Toti sarà colpevole lo stabiliranno i giudici. Ci asterremo da qualsiasi atteggiamento giustizialista e aspetteremo la conclusione delle indagini prima di prendere una posizione decisa e netta”. Le richieste di dimissioni? “Becera propaganda”. Poi la consigliera Veronica Russo precisa che “le dimissioni sono una scelta del presidente Toti”.

Allo stesso modo Stefano Mai, capogruppo della Lega, ribadisce “la vicinanza al presidente Toti in questo momento molto triste”, ma sottolinea anche che “le dimissioni saranno una scelta personale e politica, una scelta della difesa”. Stesso concetto espresso da Brunello Brunetto: “Cerchiamo di non buttare via il bambino con l’acqua sporca, ammesso che sia sporca. Le dimissioni rimarranno una sua scelta personale o eventualmente concordata, quando lui potrà farlo, con una consultazione insieme ai partiti della maggioranza che lo sostengono”. Sonia Viale, però, confermando la “vicinanza umana” a Toti e la sua innocenza fino a prova contraria, osserva che “non si possono prendere decisioni a bordo degli yacht”, con riferimento bipartisan.

“Potremmo raccontare la storia dei presidenti della Calabria e della Basilicata, indagati, agli arresti domiciliari – ricorda Angelo Vaccarezza, ex capogruppo della Lista Toti, ora in Forza Italia -. Nessuno dei due si è dimesso, uno dei due è stato poi assolto, l’altro ha avuto problemi con la maggioranza e ora è candidato nelle liste di Azione. Noi abbiamo l’obbligo di stare qui, di governare questa regione al meglio che possiamo. Poi saranno i liguri a decidere”. Per Claudio Muzio, collega di partito, “il garantismo non è una prerogativa di Forza Italia, ma un principio sancito dalla costituzione che salvaguarda tutti. Sarà lui a decidere se dare le dimissioni o noi, lo valuterà e noi ci adatteremo”.

Intanto oggi l’avvocato di Toti, Stefano Savi, ha riferito che l’interrogatorio chiesto ai pm non sarà questa settimana. Perciò slittano i tempi di un eventuale passo indietro da parte del presidente, condizionato – secondo la strategia difensiva dichiarata davanti alle telecamere – alla concreta possibilità di confrontarsi con gli assessori e coi partiti che lo sostengono. D’altra parte, in caso di revoca dei domiciliari, Toti tornerebbe automaticamente a fare il presidente e tornerebbero valide così le esigenze cautelari che hanno portato all’arresto. Insomma, una partita tra politica e magistratura che ad oggi appare dall’esito incerto.

I membri della giunta, da Piana in giù, hanno passato in rassegna i risultati ottenuti rivendicando la bontà dell’azione politica negli ultimi anni: “Dal 2021 il Pil pro capite ligure è costantemente cresciuto superando la media nazionale e ponendo la Liguria al secondo posto per incremento. Siamo tra le prime cinque regioni d’Italia per crescita dell’occupazione oltre ai ben noti risultati record per il turismo. La crescita non lascia indietro nessuno, basti citare ad esempio le risorse stanziate per gli asili nido e gli sconti sui trasporti pubblici – scandisce il presidente ad interim che non si accomoda al posto di Toti -. È impensabile in un Paese libero e democratico lasciare tutto in sospeso, senza dimenticare che per la nostra Costituzione vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Mi pare che la minoranza con un discussione molto pacata non ci chieda una dimissione, ma di scappare. Noi non scapperemo per rispetto dei liguri tutti, del presidente e degli inquirenti“. Piana smentisce l’ipotesi di una ridistribuzione dei deleghe (derubricata a “voci di corridoio”) mentre Giampedrone si prepara a subentrare a Toti come commissario dello scolmatore del Bisagno.

Tra le parole più sentite ci sono proprio quelle dei totiani in giunta, i fedelissimi che lo avevano seguito nello scisma da Forza Italia. Come l’assessore Giacomo Giampedrone: “Vogliamo continuare a cambiare e crescere come abbiamo fatto finora con grande orgoglio al fianco del presidente Toti. La capacità di gestione delle emergenze è il sintomo di quanto sia sana l’azione che stiamo portando avanti. È doveroso da parte nostra rimanere al nostro posto, ancora più di prima. I cittadini ci hanno scelti cinque anni per governare, salvo che il presidente non decida diversamente, ma sono sicuro che non sarà così e farà di tutto per tornare alla nostra guida“.

“Ci auguriamo che questa sia solo una breve fase di assenza del presidente – sottolinea Marco Scajola -. I sindaci ci chiedono di andare avanti. Il tema delle dimissioni per noi non esiste e nessuno ci sta pensando, poi dovrà decidere Giovanni, ma lui vuole che la Liguria vada avanti. Non c’è nessuna scadenza, non abbiamo un bollino come lo yogurt e l’amministrazione è serena. Certo, siamo amareggiati e sofferenti pensando che sia agli arresti”. E il silenzio di Giorgia Meloni? “Il governo ha dimostrato di essere molto vicino al presidente della Liguria con le parole dei suoi ministri”.

Ad aprire gli interventi dell’opposizione è stato Ferruccio Sansa, oggi intervistato su Genova24: “Ora o mai più, questa legislatura è finita. Adesso sono tutti contro Toti. Noi ci siamo andati in Procura perché pensavamo ci fossero illeciti. Nei giorni scorsi ho provato anche malinconia e pena vedendo come è stato scaricato Giovanni Toti, ho pensato ai suoi genitori, alla sua famiglia, allo scodinzolare di chi lo seguiva sperando di raccogliere le briciole. Toti non era Schettino. Tantissimi sapevano, tantissimi immaginavano, io non sono per niente sorpreso e credo che moltissimi non possano dirsi sorpresi. Non è caduto solo Toti, è crollato un sistema di potere che ha guidato la nostra regione per tutti questi anni. Da oggi la Liguria che pensava Toti non esiste più”.

“Il presidente Toti si deve dimettere senza se e senza ma, potrebbe difendersi dimostrando la completa estraneità dei fatti, ma abbiamo diritto ad avere una Regione con un governo – prosegue Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. Sarebbe dignitoso e onorevole che la facessimo finita con questa legislatura. Penso che questa vicenda abbia caratteristiche anche morali che portano la Regione ad essere disonorata”. “Respingo ai mittenti la definizione di sciacalli: in un Paese normale e civile una persona agli arresti domiciliari si dimette”, rimarca Fabio Tosi, capogruppo del M5s. “Una delle pagine più buie – commenta Luca Garibaldi, capogruppo del Pd -. L’unica strada possibile per recuperare credibilità sono le dimissioni. È impossibile e insostenibile per la giunta operare in piena legittimità. Non siete più in grado di prendere decisioni forti”. “L’idea che Piana possa sostituire Toti e tutto possa scorrere come se nulla fosse accaduto fa parte della narrazione politica – evidenzia Pippo Rossetti di Azione -. La macchina regionale quando c’è puzza di elezioni si ferma e forse è anche giusto così. E invece noi abbiamo necessità di mettere a terra il Pnrr e gli investimenti, di essere concreti e pragmatici. Chiunque continuerà a governare oggi o verrà a governare dopo sarà pesantissimamente condizionato”.

Polemica per le parole di Selena Candia, consigliera della Lista Sansa, secondo cui “Toti si deve dimettere perché è politicamente finito, è politicamente morto“. Frase, quest’ultima, che è stata stigmatizzata e condannata da molti esponenti della maggioranza intervenuti dopo di lei. Candia ha poi rivendicato il diritto a usare “parole un po’ più forti” vista la gravità della situazione.

Nelle ultime ore i toni si sono alzati per la decisione del presidente Gianmarco Medusei di dare la parola a tutti gli assessori della giunta anziché al solo presidente, come avviene per prassi. Garibaldi, capogruppo del Pd, lo ha accusato di violare il regolamento. Lui si è difeso: “Avevo detto come avremmo proceduto a inizio seduta e a lei andava bene”.