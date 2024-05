Terzo Valico, 6 anni di lavori per il quadruplicamento della Tortona-Voghera: operativo non prima del 2030

Genova. E’ stato depositato in questi giorni presso gli uffici tecnici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il progetto definitivo per il quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona Voghera, opera di Rfi inserita nel più ampio ambito della velocizzazione della direttrice Genova Milano. Un intervento necessario per eliminare interferenze e potenziare quindi la capacità della linea: un tassello necessario per dare le vere gambe operative al Terzo Valico, che di fatto – da progetto – collega Fegino con Tortona.

L’ “andare a Milano in meno di un’ora“, come spesso rilanciato in questi anni in molteplici occasioni tra gli slogan, passa quindi anche da quest’opera, che insieme all’ultimo miglio del nodo ferroviario di Genova (cantieri in partenza) e all’ulteriore potenziamento della Voghera-Pavia (in fase di progettazione) e della Pavia-Milano (cantieri operativi) eviteranno che la mega opera ligure non finisca in un collo di bottiglia dal punto di vista funzionale. L’orizzonte temporale, però, di questo nuovo assetto complessivo, si sposta ancora in avanti con oltre 6 anni di lavori previsti per la sola Tortona-Voghera.

Questo dato emerge dalla documentazione depositata da Italferr nei giorni scorsi presso gli uffici ministeriali: per realizzare l’opera serviranno, dalla consegna dei lavori all’entrata in servizio, almeno 2274 giorni, vale a dire circa 6.2 anni. Che tradotto in calendario vuol dire non prima del 2030, nell’ipotesi di un rapido passaggio burocratico e un fulmineo affidamento dei lavori. “La realizzazione delle opere in progetto, configurandosi come interventi di potenziamento di una linea esistente, risulta interferente con l’esercizio dell’attuale linea – si legge nelle carte dei documenti – Il progetto sarà realizzato per fasi come studiate con l’obiettivo di rendere minimi gli impatti dei lavori sulla circolazione ferroviaria. È tuttavia in alcuni casi vi sarà la necessità di provvedere alla temporanea – e programmata – interruzione dell’interruzione della circolazione dei treni“.

“Nell’ambito dei Progetti per il Piano Lombardia, al fine di dare continuità all’attivazione del Terzo Valico dei Giovi (TVG), RFI ha valutato l’opportunità di effettuare un potenziamento infrastrutturale del corridoio Milano – Genova, includendo negli interventi da realizzare anche il quadruplicamento della tratta Tortona- Voghera – si legge nelle premesse del progetto – Il layout infrastrutturale di progetto è stato sviluppato con l’obiettivo principale di realizzare la separazione dei flussi di traffico tra i collegamenti Torino/Alessandria – Piacenza e le relazioni Milano – Genova, e garantire, così, la riduzione delle interferenze negli impianti e, conseguentemente, un incremento complessivo della regolarità di circolazione. Nel progetto, infatti, è prevista un’opera di scavalco che consentirà di instradare i treni provenienti da Genova (via TVG) / Alessandria e diretti verso Piacenza sulla “linea Piacenza” senza interferire con i treni provenienti da Milano e diretti verso Genova (via TVG) / Alessandria. Pertanto con quest’opera, da un lato si eliminano le interferenze sulla “linea Milano” in stazione di Tortona, dall’altro si consente una più equa ripartizione dei flussi sui quattro binari”.

Un intervento quindi necessario per far rendere il grande investimento del Terzo Valico, sia in termini economici che in termini ambientali, ma che sta facendo slittare ancora la data di operatività completa: se nel 2021 si pensava di terminare nel 2027, oggi i lavori di questo fondamentale intervento devono ancora partire, e con ogni probabilità si scavallerà il nuovo decennio. I primi lavori del Terzo Valico sono iniziati nel 2013, sono passati dieci anni abbondanti, ma per arrivare a Milano in meno di un’ora c’è ancora da mettersi comodi.