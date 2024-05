Terminal Psa, Usb esclusa dalle rsu. Scatta il presidio sotto palazzo San Giorgio: “Non saremo succubi”

Genova. “In queste ore abbiamo appreso la notizia clamorosa che nel Terminal PSA-GP la lista USB, corredata da più di 200 firme, è stata esclusa dalla partecipazione alle RSU, da Cgil, Cisl, Uil e padronato, appellandosi alla tardiva adesione all’allegato G del CCNL Porti. In realtà, l’allegato G dice chiaramente che possono partecipare coloro che “aderiscano ai Codici di autoregolamentazione ed al presente regolamento. Nell’allegato G non sono presenti termini temporali di adesione. Ma è solo l’ennesima invenzione dopo che, pur di non farci presentare le liste nel terminal PSA-GP, ad ogni comunicazione di questa telenovela che dura da 4 mesi si sono inventati regolamenti diversi a piacimento delle parti. La prima volta la privacy, poi le carte d’identità per le firme, poi l’accettazione da parte delle parti datoriali e ora le tempistiche legate alle comunicazioni”.

Così inizia il lungo comunicato diffuso in queste ore da Usb Lavoro Privato Porto di Genova, in risposta alla notizia dell’esclusione della lista Usb dalle rsu aziendali, vale a dire quegli organismi sindacali, presenti nei luoghi di lavoro – pubblico e privato – che rappresentano un interlocutore ed un interprete delle istanze dei lavoratori direttamente sul posto di lavoro.

“Ci teniamo a ribadire che noi abbiamo seguito tutto il percorso nel pieno rispetto delle regole, nella convinta certezza che debbano essere i lavoratori a decidere da chi farsi rappresentare in perfetta democrazia, senza troppi “mastrussi” – continua la nota – Il modello genovese emerso nelle ultime settimane è l’esatta rappresentazione di quello che tutti i giorni vediamo sui posti di lavoro: la creazione di cartelli che legano assieme diversi interessi, lo sosteniamo da anni. Non a caso, per impedirci di partecipare e non avere scomodi intrusi che li disturbino hanno scomodato le segreterie nazionali di Cgil, Cisl, Uil che hanno scritto insieme e in perfetta sintonia con Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise-Uniport. Questo stesso “cartello” andrà a decidere del nuovo CCNL Porti, della Riforma Portuale, ed è responsabile del continuo indebolimento della comunità portuale e del peggioramento delle condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori. Esattamente come avvenuto per gli accordi sugli interinali o per l’ingresso, in sordina, di maggiori controlli per i dipendenti; o, ancora, il tentativo di demolire la CULMV per rendere il lavoro ancora più flessibile, in base agli unici interessi dei padroni, così come per l’assenza degli RLS nelle banchine o per gli accordi sindacali siglati contro il volere dei portuali”.

“Per noi si è raggiunto il limite – conclude la nota stampa – se non rispondiamo ora a questo modello che, da anni, ci affossa sempre di più, saremo destinati a rimanere succubi di questo sistema per sempre. Riteniamo intollerabile che Cgil Cisl e Uil, muti e zitti su quanto accade in questi giorni in porto tra corruzione, abusi d’ufficio e molto altro diano un segnale di vita solo per escludere Usb e compiacere i padroni. O adesso o mai più: indiciamo un presidio lunedì 20, ore 9:00, a Palazzo San Giorgio, presso l’Autorità portuale di Genova”.