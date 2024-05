Tari, Pd all’attacco: “Rischio sanzioni e zero rate per ritardi nella consegna delle bollette, Comune allo sbando”

Genova. “È fissata al 30 maggio la scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dell’acconto TARI, eppure ad oggi migliaia di genovesi non hanno ancora ricevuto la bolletta. Quella della TARI si conferma una drammatica emergenza nel Comune di Genova. Da una parte l’incapacità della Giunta Bucci nella programmazione porta a segnare ogni anno un nuovo record per la TARI più alta della storia di questa città. Dall’altra la totale confusione in cui versa AMIU porta al concreto rischio sanzioni e della impossibilità di accedere alla rateizzazione nel pagamento per incolpevoli cittadini genovesi, costretti a ritardi nel primo pagamento a causa del mancato invio delle bollette per l’acconto TARI, quando mancano pochi giorni alla scadenza”.

A dirlo Simone D’Angelo, Capogruppo PD a Palazzo Tursi, che torna ad attaccare la giunta sul delicato e oneroso tema della tassa sui rifiuti del Comune di Genova.

“Viene naturale chiedersi dove siano finite le bollette che migliaia di genovesi non hanno ancora visto consegnarsi e come sia possibile che si stia verificando tutto ciò. Sarebbe assurdo che a pagare per l’incapacità di Bucci e Raggi siano i cittadini – prosegue – Sulla gestione dei rifiuti il Comune di Genova e Amiu sono allo sbando. L’impianto TMB a Scarpino è fermo da anni, il biodigestore previsto è scomparso dai radar, nel mentre si fanno filtrare alla stampa ipotesi di deliranti progetti di termovalorizzatori, per i quali non serve essere ferventi ambientalisti per comprenderne la totale insostenibilità”.

“Ora serve subito una soglia di tolleranza per i ritardi nei pagamenti, idonea a non scaricare sulle tasche dei genovesi le colpe di altri – conclude D’Angelo – Ma Giunta e Amiu ci devono dire cosa sta succedendo nella gestione dei rifiuti perché questo spettacolo indecoroso non può essere a carico dei contribuenti genovesi e dei lavoratori di AMIU”.

A breve giro la replica/smentita del Comune di Genova che in una nota stampa ricorda come: “Gli utenti che ancora non hanno ricevuto la bolletta Tari domestica, a causa di problemi tecnici, non avranno nessun aggravio per i versamenti della prima rata o della rata unica in scadenza il 30 maggio. Potranno, inoltre, accedere comunque alla rateizzazione. È possibile ricevere i prossimi avvisi TARI via mail compilando il modello disponibile al seguente link https://smart.comune.genova.it/form/tari . Inoltre, all’interno del Fascicolo del Cittadino nella sezione Io Contribuente-La mia Tari è possibile visualizzare tutti i dati che consentono il pagamento”