Tari, Genova la città metropolitana più cara d’Italia. Bollettini in ritardo, il Comune: “Nessun rischio sanzione”

Genova. Sarebbe giovedì 30 maggio l’ultimo giorno utile, sulla carta, per i genovesi per pagare la famigerata Tari, la tassa sui rifiuti. Il Comune ha però annunciato che, alla luce dei ritardi segnalati da diversi cittadini nel recapito dei bollettini (motivi tecnici, ha spiegato l’amministrazione), non ci saranno sanzioni se il pagamento della prima delle tre rate, o della rata unica, avverrà dopo il 30 maggio.

Il Comune ha ricordato che anche chi non ha ricevuto la bolletta potrà comunque accedere alla rateizzazione, e indicato le modalità per pagare la Tari in caso di mancata ricezione del bollettino. Per le utenze domestiche bisogna compilare il modulo per ricevere avvisi di pagamento e comunicazioni via email sul Fascicolo del Cittadino nella sezione “io Contribuente” – Procedimenti Tari accedendo tramite Spid o Cie al link: https://www.fascicolodelcittadino.it/.

Per le utenze non domestiche bisogna invece compilare il modulo presente sullo sportello telematico polifunzionale accedendo sempre tramite Spid o Cie al link: https://fascicolo.comune.genova.it/procedure:c_d969:tari;trasmissione.comunicazioni.

Nonostante i consigli del Comune ci sono però numerosi cittadini che non sono ancora riusciti a scoprire in alcun modo l’importo da versare, e dunque a pagare: “Io non ho ricevuto il bollettino né per posta né nel fascicolo – conferma un lettore – Il sito del Comune è tra l’altro in ‘manutenzione’ sino a giovedì e al numero verde di Amiu ci sono quasi venti minuti di attesa per parlare con un operatore”.

La Tari a Genova è tra le più care in Italia

Nessuna sanzione comunque per chi pagherà con qualche giorno di ritardo la Tari, che a Genova è, tra l’altro, tra le più care d’Italia. Secondo uno studio della Uil la spesa media destinata alla tassa sui rifiuti per le famiglie italiane dal 2018 al 2023 è salita di quasi il 10% (9,69%), e tra il 2022 e il 2023 ben 51 città capoluogo di provincia su 109 hanno registrato una crescita.

In termini assoluti, una famiglia di quattro persone residente in un’abitazione di 80 mq e con reddito Isee pari a 25mila euro, ha pagato, in media, 331 euro per la tassa sui rifiuti nel 2023, rispetto ai 302 euro versati nel 2018. Questo aumento è stato più evidente nelle regioni meridionali, dove la spesa media è salita a 395 euro, rispetto ai 363 euro del 2018. Nel Nord Est, invece, l’importo medio è passato da 248 euro nel 2018 a 272 euro nel 2023.

Genova spicca però per due motivi: nel capoluogo ligure nel 2023 la tassa sui rifiuti ha pesato per 508 euro all’anno a famiglia, rappresentando il valore più alto tra le città metropolitane. È inoltre al terzo posto tra tutti i capoluoghi di provincia presi in considerazione: Pisa detiene il primato con una media annuale di 545 euro per famiglia, Brindisi la segue con 518 euro, arriva poi Genova con i suoi 508 euro.

Scendendo in classifica secondo lo studio elaborato da Uil ci sono Latina con 495 euro, Napoli con 495 euro, Pistoia con 492 euro, Catania con 475 euro, Trapani con 472 euro, Messina con 470 euro e Taranto con 469 euro.

Andando indietro nel tempo, nel 2018 la Tari a Genova costava 354,92 euro, gradualmente aumentati sino a superare, nel 2021, i 400 euro (417,32) e toccare il picco nel 2023. Nel 2022 il costo medio era di 489,16 euro, con una variazione rispetto a quest’anno del 3,84% e rispetto al 2018 del 43,12%.