Tagli alle liste d’attesa, M5s: “Chi si rivede, il decreto legislativo del 1998”

Genova. “Il Governo si è finalmente svegliato? Era l’ora. Almeno questo desumiamo dalla notizia del taglio delle liste d’attesa in Sanità riportata dai quotidiani nazionali: la chiamano norma “salta-fila” e si rifarebbe a un preciso decreto. Come M5S, proprio per risolvere l’incivile nodo delle prestazioni erogate con tempistiche assurde per chi ha bisogno di curarsi, abbiamo più volte invitato la Regione ad applicare il decreto legislativo del 1998, recentemente citato anche dal Difensore civico. Quel decreto, con estrema chiarezza, stabilisce: “qualora l’attesa della prestazione si prolunghi oltre il termine fissato, l’assistito può chiedere che venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale privata, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale l’intero costo della prestazione”. Ora scopriamo che Schillaci ha scoperto l’acqua calda. Ce ne rallegriamo. Qualcuno, intanto, informi l’assessore regionale competente che, poche settimane fa a una nostra specifica interrogazione, aveva risposto: “ci stiamo lavorando”. Quanto ci vuole per “redigere e approvare quanto prima le linee guida” per la corretta applicazione del decreto legislativo che, appunto, prevede il diritto alla visita privata in caso di liste d’attesa troppo lunghe? ”

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi con il collega Paolo Ugolini, firmatari in questa legislatura, tra il 2022 e lo scorso maggio, di interrogazioni per sapere se l’Ente ha mai inteso applicare o meno il decreto.

“Auspichiamo che la Regione ora acceleri l’iter: la legge c’è, stabilisce un diritto inequivocabile e l’Ente deve rispettarla, informando correttamente la cittadinanza al momento opportuno e rilasciando i moduli necessari per ottenere il rimborso”.