Taekwondo: all’Insubria Cup prima la Scuola Genova, terza la Hung Ki Kim

Busto Arsizio. L’E-work Arena, sede delle partite casalinghe dell’Uyba Volley, ha ospitato la seconda edizione dell’Insubria Cup Poomsae.

Grande partecipazione dalle società più importanti a livello nazionale, con categorie molto competitive e un grande spettacolo in una giornata di sport e agonismo che ha visto due scuole liguri sul podio per società.

Primo posto per la Scuola Genova, davanti all’emiliana Yonghon e alla Hunkg Ki Kim, terza.

Per la società del maestro Fugazza arrivano 16 ori griffati Ginevra Piga (2 vittorie per lei), Emanuele Fugazza, Caterina Zolezzi, Chloè Scala, Ginevra Delgadillo, Angela Caragay, Ombretta Caviglia, Arianna Bozano, Mylie Fengone, Giada Urciuoli, Angelica Caragay, Alessandro Carta, coppia Alessandro con Ginevra Piga, trio Carla Mercy Falcao con Angela Caragay e Angelica Caragay, trio Eleonora Piatto con Caterina Zolezzi e Petra Tagliarini, 14 argenti e 25 bronzi.

Grande gioia per la Hung Ki Kim del maestro Hernandez, il terzo posto tra le società è firmato dalle medaglie d’oro conquistate da Mía Hernandez, Daniele Nisi, Diego Bracho, Aslan Bracho, Andrea Lenzo e dal trio Alice Martino/Adele Lombardo/Riccardo Testa, oltre che da 6 medaglie d’argento e altrettanti bronzi. Sorride anche la Hwasong del maestro Bruno Cavanna, che rientra dalla trasferta a Busto Arsizio con 6 ori (due ori per Kevin Sema, Eleonora Falchi, Sandro Conti, Emma Delucca, trio Kevin Sema/Chiara Sema/Giorgia Gambellini), 6 argenti e 7 bronzi.

Humberto Pipa Marta è campione per la Marassi Taekwondo del maestro Persano, mentre la San Bartolomeo fa felice la maestra Caneddu con 3medaglie d’argento e ben 13 di bronzo. Nella specialità del parataekwondo, brilla invece la Polisportiva Città dei Ragazzi, ormai da anni leader in Italia in questa branca e che anche a Busto Arsizio ha fatto sentire la propria voce dominando tra le cinture nere con Joel Delgadillo Zamora oro davanti a Renzo Caraccia, già campione europeo. I fratelli Marcato brindano anche ad altre 2 medaglie di bronzo, sempre nel parataekwondo.

Per il taekwondo ligure, ora occhi nuovamente sul combattimento, dal 18 al 19 maggio a Campobasso, in programma i Campionati Nazionali Universitari mentre il 2 e 3 giugno, a Roma, di scena la Coppa Italia a squadre regionali.

Gli atleti liguri protagonisti a Busto Arsizio