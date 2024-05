Taekwondo, ai Campionati Universitari CUS Genova davanti a tutti

Campobasso. Storico risultato per la selezione universitaria impegnata il 18 e 19 maggio a Campobasso ai Campionati italiani universitari.

L’evento è giunto quest’anno alla 77esima edizione e come ogni anno, ha radunato i migliori studenti-atleti d’Italia in competizione in molteplici discipline sportive presso gli impianti sportivi dell’Ateneo e di alcuni Comuni limitrofi.

Nel taekwondo, 130 gli atleti in gara sia nelle forme che nel combattimento e capolavoro del CUS Genova che si piazza terzo nella prima specialità e firma l’impresa nel combattimento, ottenendo uno storico primo posto assoluto.

In totale sono 7 le medaglie vinte dagli atleti genovesi. Nelle forme oro per Matilde Gnecco (Hwasong), iscritta a Biologia e argento per Jenny Uppoottiyil, studentessa di Medicina tesserata per la Marassi Taekwondo. Uppoottiyil capace di ripetersi anche nel combattimento, dove ottiene addirittura la medaglia d’oro insieme a Moreno Monticelli, neolaureato in Fisica e iscritto alla Marassi Taekwondo e a Gaia Gavarone, chimica e portacolori della Scuola Genova.

Argento per Sofia Ciarlo, tesserata Olimpia e studentessa di Ingegneria e bronzo per Yago Campanella Alvarez, Marassi Taekwondo, neolaureato in economia.

Si fermano prima della zona medaglia gli altri atleti genovesi in gara: Veronica Monticelli, Celeste Flego, Alessandro Rubba e Lucrezia Visconti.

“Siamo felicissimi, abbiamo realizzato una vera e propria impresa che mai era riuscita alla spedizione universitaria del taekwondo prima d’ora e che dimostra la crescita continua del nostro movimento. Siamo riusciti a lasciarci alle spalle delle corazzate come Roma, Napoli, Bologna e le pugliesi, che a livello nazionale sono leader nel nostro sport. Anche a nome del maestro Caddeo, vorrei fare i complimenti a tutti gli atleti in gara, conciliare carriera universitaria e sport non è sempre facile, ma con impegno e dedizione si possono ottenere grandi risultati in entrambe” è il commento del maestro Persano che, insieme al maestro Caddeo, ha guidato la spedizione a Campobasso.

Negli stessi giorni, a Londra, il taekwondo ligure festeggiava anche le medaglie arrivate dal London Open di forme e freestyle. Oro per Ginevra Piga e Joel Delgadillo, argento per Federico Serain e Renzo Caraccia e medaglia di bronzo per Emanuele Fugazza e Alessandro Carta.

Alcuni momenti della manifestazione