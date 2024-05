Taekwondo, ai campionati italiani tante medaglie per gli atleti genovesi

Genova. Un weekend incredibile quello che ha vissuto il taekwondo genovese tra venerdì 26 e domenica 28 aprile. In programma, al Palatiziano di Roma, due edizioni dei campionati italiani cinture nere, dedicati rispettivamente ai senior categorie olimpiche e agli juniores. In totale oltre 700 atleti da tutta Italia che si sono sfidati in una tre giorni di agonismo e spettacolo.

Tra i grandi, è d’argento Aurora Ceccantini. La genovese classe 2005, militante per la Scuola Genova, ha iniziato il proprio percorso agli ottavi di finale regolando la romana Simonazzi per 2 round a zero. Stesso risultato ai quarti di finale contro la pavese Di Palma e in semifinale con la napoletana Mauriello. Un percorso netto che si è interrotto soltanto in finale contro l’esperta Paulina Armeria del Gruppo Sportivi Fiamme Oro. Per Ceccantini, reduce dall’oro conquistato agli assoluti di novembre, resta comunque un’importante conferma tra le più forti atlete della categoria a livello nazionale.

Oltre all’argento di Ceccantini, da Roma arrivano anche due medaglie di bronzo, conquistate da Gaia Gavarone e Giorgia Pirino che permettono alla Scuola Genova di giungere al terzo posto nella classifica per società.

Nella due giorni dedicata agli juniores, invece, a trionfare è Lucrezia Maloberti (Scuola Genova) che supera agli ottavi la tirolese Wenin e ai quarti la pugliese Del Vecchio, che con lei si giocherà un posto in Nazionale in occasione dei mondiali di categoria in programma in Corea a Ottobre. Vittoria anche nel derby genovese andato in scena in semifinale contro Ludovica Fugazza, e in finale, dove la Maloberti supera per 2 round a 1 la marchigiana Amalia mettendosi al collo la tanto desiderata medaglia d’oro.

Dalla Scuola Genova arrivano anche argento per Anna Fossaceca e Alice Bagnoli, bronzo per Ludovica Fugazza e Filippo Lampis. La società del maestro Fugazza ottiene anche il secondo posto tra le società nelle categorie femminili.

Infine, a Tallinn, in Estonia, è andata in scena venerdì 26 aprile la President’s Cup, gara internazionale che assegna punti nel ranking europeo. Soddisfazione per Emanuele Fugazza, Scuola Genova, che ha vinto la medaglia di bronzo. Dopo aver ben superato i turni preliminari, Fugazza ha perso la semifinale mancando così l’accesso diretto ai prossimi campionati europei Cadetti, ma confermandosi tra i migliori specialisti della categoria.

Lucrezia Maloberti in posa con la medaglia d’oro

Gruppo Scuola Genova a Tallinn in posa con Emanuele Fugazza, bronzo.