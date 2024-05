Svolta Sestrese: ecco i movimenti in uscita in casa verde stellata

Genova. I tam tam di radiomercato iniziano a battere notizie sui movimenti dei principali team genovesi, fra i quali sia per il suo passato storico, sia per il novero di tifosi che da sempre seguono la squadra verde stellata, ma soprattutto per l’elevata professionalità della sua Dirigenza, non può non essere annoverata la Sestrese.

E’ giunto al capolinea il rapporto sportivo con Davide Sighieri, che nei giorni scorsi ci ha confidato “di essere arrivato al termine di un ciclo calcistico molto importante e ricco di successi, ma anche di qualche risultato non positivo” – aggiungendo – “La Sestrese ha rappresentato molto per me, dato che indossare la maglia verde stellata non è da tutti e in questi anni, in cui sono stato il capitano, l’ho onorata al massimo, per cui auguro alla società un futuro radioso”.

In partenza, oltre a Sighieri, anche Lorenzo Camera, Mirko Chiarabini, Federico Merialdo , Luca Ungaro, Daniel Palmisano, Oswaldo Delgado, Giacomo Cavallone, Pietro Ravera.

L’uscita di giocatori di ottimo livello (che entrerebbero prepotentemente nel calciomercato delle altre società), lascia presupporre grandi manovre in entrata per il team verde stellato, proprio in virtù delle acclarate capacità del management sestrese.