Studentessa sviene e va in arresto cardiaco, un compagno di classe le salva la vita

Savona. È un mercoledì qualunque. Mancano 20 minuti alle 14. È l’ora di storia dell’arte nella classe seconda C del Classico di via Caboto. Il professor Rosano sta interrogando una ragazza. Ma qualcosa all’improvviso non va, e lei cade a terra. Sviene.

La classe si mobilita e il compagno Simone è il primo ad accorrere e a prestare soccorso. Lui sa cosa fare perché è un bagnino e ha il patentino per interventi di questo tipo. Anche il professor Rosano si attiva subito, insieme a tutta la classe.

“La ragazza stava parlando, quando improvvisamente si è accasciata ed è caduta dalla sedia – racconta a Ivg Simone Bocchio. – Pensavamo fosse un semplice svenimento. Respirava a fatica, era rigida e fredda. A quel punto, essendo bagnino e avendo il patentino per il defibrillatore, ho iniziato a fare il massaggio cardiaco, con il professar Rosano cui ho dato indicazioni: mentre massaggiavo, lui faceva la respirazione bocca a bocca“.

“Abbiamo chiamato i soccorsi. Ho chiesto subito il defibrillatore, l’ho posizionato ma non l’ho attivato perché nel frattempo sono arrivati i militi e i sanitari del 118 e io ho lasciato, ovviamente, tutto in mano a loro”.

È ancora emozionato, Simone. Il suo libro di greco sul banco: “Non mi sento un eroe, – dice, – ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque, è una cosa che dovrebbero saper fare tutti”.

Una classe che si mobilita per dare una mano. Anche il professore è orgoglioso dei suoi allievi. Valerio Rosano e questi ragazzi, i suoi ragazzi. Ci racconta cosa è successo ieri: “Ci siamo subito resi conto che la situazione era gravissima, – spiega. – Per fortuna siamo riusciti, soprattutto grazie all’aiuto di Simone, a risolverla”.

Un’esperienza forte, per tutti: “Quello che è successo ci fa capire l’ importanza di questi corsi di pronto intervento. Lì per lì non ci pensi, credi che non possa mai succedere e invece, – sottolinea ancora il professore, – quando avviene realmente sei pronto a intervenire nel modo corretto”.

Gli studenti aspettano solo che la compagna torni il prima possibile in classe. La lavagna con i verbi e la costruzione del periodo ipotetico in greco. In quest’aula c’è tutta la bellezza di questi ragazzi, i loro volti, le loro storie. E oggi ce ne hanno raccontata una, davvero bella.