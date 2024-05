Street food fest, al Porto Antico dal 29 maggio al 2 giugno laboratori e degustazioni di 35 ristoratori genovesi

Genova. Torna in piazza delle Feste lo Street Food Fest: dal 29 maggio al 2 giugno la manifestazione dedicata al cibo di strada dà vita a una vera e propria festa di inizio estate.

Ristoratori e ristoratrici genovesi escono dalle loro cucine per portare in piazza proposte salate e dolci, gelati, cocktail, vini naturali, birre artigianali e specialty coffee.

35 eccellenze locali offriranno le loro creazioni: dai piatti tradizionali alle novità internazionali, dai dolci estivi ai cocktail creativi, dalle birre artigianali ai vini naturali.

Il tutto offerto secondo lo stile street food: facile, veloce, buono – e anche quest’anno – vicino ai piccoli produttori agricoli. “Come per gli anni precedenti, abbiamo prestato particolare attenzione alla scelta dei ristoratori partecipanti, e alle aziende produttrici locali – racconta in una nota l’organizzazione – poiché è ormai evidente come la cucina di strada possa diventare sinonimo di mangiar sano e di qualità”.

In programma laboratori esperienziali ed eventi per immergersi nel mondo del cibo in collaborazione con i maestri assaggiatori di Onas (Salumi) Onaf (Formaggi) Onav (Vino), con la Sake Sommelier Association e con la partecipazione di Teaps per il laboratorio sul tè e l’Alleanza Dei Cuochi Slow Food della provincia di Genova. Prenotazioni disponibili qui.

Cosa si mangia:

Agriturismo La Fogona della Val Di Vara

Agriturismo Terra e Cielo

Agriturismo Il Castagneto

Macelleria Dealti

Barrakuda Boccadasse

Asini e Basilico

Ristorante Pizzeria Lo Scalo

Macelli44 Agri-bistrot

Mi Rico Peru di Sujey Mendosa

L’Officina Culinaria, gastronomia sardo campana

Cibus 13

Tamashi Ramen

Bowl! Pokè

Ruben – El Señor de Los Pollos

Ittitutrismo Ermana

Panigrassi – Panigacceria

Pastificio Dasso di Lavagna

Trattoria Rosmarino

Rossocarne

Sale e Dede

Scialla Kebab Contemporaneo

Ristorante Messicano Veracruz

Dim Sum Tang – Autentica Trattoria Cinese

Tenuta Golfo Paradiso & Ortobee Rete Agricola

Patisserie 918

Romeo Viganotti Gelateria Artigianale

Cosa si beve:

Le birre di Kamun Lab, La Taverna del Vara di Elisa e Birrificio del Forte

I cocktail del Gradisca Cafè

Lo Spritz genovese di Les Rouges

I vini naturali selezionati da Maninvino & Mescite

Programma

Prenotazioni disponibili su Event Brite.

Mercoledì 29 maggio

18:30, Inaugurazione StreetFood Fest 2024 a cura dei Cuochi dell’Alleanza Slow Food della provincia di Genova (Agriturismo il Castagneto, Trattoria Rosmarino, Macelli 44, La Brinca, Il Genovese)

L’alleanza dei Cuochi Slow Food è un patto stretto in accordo tra cuochi e piccoli produttori. È la promessa di valorizzare i cibi buoni, sani e puliti del territorio – quelli che profumano di vero e di Terra. È poter salvaguardare la biodiversità locale, la ricchezza dei sapori e delle varietà.

19:30, Showcook Scucuzzun e Orto, con degustazione finale allo stand

Alessandro Massone di Trattoria Rosmarino cucina sul palco lo scucuzzun, come si faceva una volta: con i pentoloni grandi perché più siamo e meglio è, con le verdure fresche e buone raccolte vicino (in questo caso, dai produttori della rete agricola OrtoBee), e con quella passione che sa rendere un piatto veramente saporito. L’acquolina non rimarrà inappagata: potrai assaggiarlo presso lo stand!

20:30, Armonie inaspettate (e buonissime): una serata tra whisky e… formaggi

Giorgio Minestrini, insieme a Riccardo Collu di ONAF, Edoardo Brogi del Neat, esplorano gli abbinamenti tra whisky e formaggi. Perché unire sapori significa creare armonie, e da queste unioni trarre note nuove. Sensazioni inedite e complesse, ma perfettamente equilibrate… Dopotutto, whisky e cioccolato ormai è fin troppo scontato.

Giovedì 30 Maggio

18:30, Cocktail – Dall’agave allo shaker: conosci meglio il Tequila, il Mezcal e il Sotol

Fabiana Cicogna del Veracruz ed Elenora Caccia del Gradisca Cafè ti guidano oltre l’Atlantico, nella terra dei colori del fuoco: il Messico. Perché è qui che dalle foglie lunghe dell’agave si distillano sapori forti e avvolgenti. La Tequila, dall’agave azul; il Mezcal, che come dicono i messicani, non ubriaca, ma incanta, e il più antico di tutti, il Sotol un distillato artigianale di Dasylirion Wheeleri, una liliacea che cresce spontanea nei deserti del Chihuahua e di Sonora, nel nord del Messico.

19:30, Laboratorio esperienziale: impara a (ri)conoscere i sentori del vino

Unisciti a Lorenza Olmi di ONAV ed Elisa De Falco di Maninvino per imparare a riconoscere i diversi sentori del vino, con un gioco da sommelier in cui l’aroma si declina in divertimento. Poi, potrai cercarli e trovarli nei vini in degustazione selezionati da Elisa: quanti riuscirai a riconoscerne? Si svolge al Banano Tsunami.

20:00, Spaghetti all’assassina: colpevoli sì, ma di bontà – con degustazione finale allo stand

La ciurma di Sale e Dede prepara una ricetta sbruciacchiata, croccante e piccante, moderno classico della cucina pugliese. Un matrimonio unico (e felice, promesso) tra pomodoro, aglio e peperoncino. Buoni… da morire.

Venerdì 31 maggio

18:00, A tè per tè – Degustazione raccontata su cosa c’è dietro una tazza di tè al Banano Tsunami

Sono le cinque, it’s tea time! Sono le cinque, it’s tea time! Perché il tè non è solo tazzine e teiere a Downton Abbey, ma è una storia millenaria di sapori, culture e tradizioni diverse capace anche ai giorni nostri di raccoglierci assieme per un momento deliziosamente conviviale.

18:00, Laboratorio Dim Sum Tang Ravioli cinesi: perché saperli chiudere correttamente è un’arte

Fei Xue della nuova trattoria cinese autentico Dim Sum Tang ti insegna a preparare (e chiudere perfettamente, senza ago e filo) i ravioli cinesi secondo tradizione. Al vapore, brasati o bolliti, sono sempre gustosi… quando in cottura riesci a far sì che il ripieno rimanga all’interno!

19:30, Laboratorio e Degustazione Birra

Barbara Boero esplora le birre estive artigianali con Kamun, Taverna del Vara e il Birrificio Del Forte. Perché si sa che non c’è modo migliore di combattere l’afa se non stappando una birra dissetante (e rigorosamente fresca) in riva al mare. D’altronde, i sali minerali sono fondamentali per resistere all’estate.

19:45, Laboratorio – degustazione di Sake e Formaggi sul mare

Nella chiatta del Banano Tsunami, con il mare genovese a fare da compagno, Giappone e Italia dialogano attraverso sapori inediti: il sake giapponese (una bevanda fermentata) viene abbinato ai formaggi della nostra tradizione. Questo evento è frutto della collaborazione tra ONAF e Tamashi Ramen, Sake Company e la Italian Sake Association. Tra i curatori, Rossana Borroni, mente creativa e assaggiatrice ONAF, Daichi Shukuya di Tamashi Ramen, e Giorgio Maggioni con Nicola Savoldi della Sake Company e della Sake Sommelier Association.

Sabato 1 giugno

12:00 – 24:00, Mercatino dell’artigianato

Mercatino delle artigiane locali in una versione super estiva. Una selezione di costumi da bagno di Sort Of Looser di Elena Casalino, abbigliamento ed accessori estivi del brand artigianale di riviera Rivea di Tatiana Pagano, junk journal con Francesca di A Tutta Carta: quaderni, diari e altri pezzi unici nati dal riciclo.

10:00, Yoga Brunch con Cecilia Martino

Cecilia Martino ti guida in una sessione di yoga: porta abbigliamento comodo e tappetino per imparare a prenderti cura del tuo corpo (e della tua interiorità). E, visto che fare movimento potrebbe far scaturire un certo languorino, a seguire potrai coccolarti con un healthy brunch dl Banano Tsunami e Patisserie 918.

13:30, Showcook con degustazione Patisserie 918 e Tazze Pazze

Nicolò Quartrida di Patisserie 918 ti invita oltre le Alpi, nella città che ha fatto della dolcezza il suo manifesto: Parigi. Un viaggio di 918 chilometri alla scoperta dei sapori estivi e zuccherini: dulcis… in fundo, una ricetta a sorpresa. Dalla Francia a Genova senza dimenticare un caffè a regola d’arte, grazie alla maestria di Matteo Caruso di Tazze Pazze. Perché nelle tazzine che ordiniamo ogni giorno c’è molto di più: il significato di pausa, condivisione, un’esperienza sensoriale. E un compagno intenso per ogni dolce.

18:30, Impara a preparare spritz perfetti con 50 Sfumature di Spritz

Enzo Sejdic – Spritz Specialist ti porta direttamente a Venezia insegnandoti a preparare svariate versioni dell’aperitivo italiano per antonomasia: lo Spritz. Perché fare ape è una vera e propria filosofia di vita, e non crediamo sia un caso che si chiami happy hour. Non importa quando (o perché) avrai voglia della tua felicità a sorsi: d’ora in poi la tua cucina diventerà il tuo bar di fiducia.

20:00, Laboratorio ONAS e Gradisca Cafè – Il Salame incontra l’Americano

Scopri un incredibile abbinamento culinario: i salumi di Rossocarne, preparati con un twist unico grazie ai prodotti di Gradisca Spirits. Tra questi il lonzino al bitter e il salame al vermouth, che unisce il gusto ricco del vermouth La Spièga — aromatico e amaro — al tradizionale salame. In questo laboratorio curato da Francesco Siri di ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi) e Tommaso Gava del Gradisca Cafè, vivrai un’esperienza sensoriale unica. Non solo salumi e cocktails, ma avrai anche l’occasione di assaporare gli spirits in purezza, cercando di ritrovare i sentori aromatici che si riflettono nei salumi.

22:30, Evento Speciale Banano Tsunami – Summer Party @Banano Tsunami

Domenica 2 giugno

11:30, Brunch Agricolo del Ristorante Ortica di Tenuta Golfo Paradiso con OrtoBee al Banano Tsunami

Un brunch agricolo speciale con lo pensato dall’executive chef Marco Visciola del Ristorante Ortica e i prodotti della Rete Agricola Ortobee, che coltivano la terra ligure come una volta – con l’attenzione per le cose genuine. Perché i sapori migliori sono quelli che sanno di vero.

12:00 – 24:00, Mercatino delle artigiane locali in una versione super estiva.

Una selezione di costumi da bagno di Sort Of Looser di Elena Casalino, abbigliamento ed accessori estivi del brand artigianale di riviera Rivea di Tatiana Pagano, junk journal con Francesca di A Tutta Carta: quaderni, diari e altri pezzi unici nati dal riciclo.

12:00 – 24:00, Mercatino dei produttori e del cibo di qualità

12:30, Showcook Battuta al coltello

Impara a conoscere le carni dei Macelli 44 (Limousine) Rossocarne (Cabannina) e Macelleria Dealti (Piemontese). A condurre, Dario Perucca, che di queste cose se ne intende davvero: allevatore ed esperto del Campionato di Battuta al Coltello. Raccogli i timbri e completa la scheda del Tour delle Battute (e questa non è una battuta)!

14:00, Showcook Rossocarne – Tartare & kombucha: l’abbinamento è in fermento!

Jacopo Tedone & Luca Traverso presentano tartare, vegetali e non, abbinate al kombucha artigianale. Sapevi che questa bevanda orientale viene anche chiamata tè dell’immortalità? Di diritto dovrebbe trasformare il celebre detto in un kombucha al giorno toglie il medico di torno.

16:30, Laboratorio/corso – Guacamole contest

Fabiana Cicogna del Ristorante Veracruz ospita un contest di guacamole con ingredienti a scelta, perché questa salsa fresca e gustosissima ha conquistato davvero i palati di chiunque. Allora… che vinca il migliore!

Fabiana del Ristorante Veracruz invita tutti a un entusiasmante contest di guacamole. Prepara il tuo miglior guacamole scegliendo tra un’ampia gamma di ingredienti: ma attenzione, non tutti sono quelli tradizionali! Riuscirai a distinguere i più autentici? La sfida, ispirata agli invention test di Masterchef, metterà alla prova le abilità culinarie dei partecipanti, ma chi non ha mai preparato il guacamole riceverà supporto durante il corso. Una giuria composta da esperti messicani e non solo giudicherà le creazioni e decreterà il vincitore, che riceverà l’attestato di “cittadinanza messicana onoraria” del Ristorante Veracruz, incluso un aperitivo omaggio per due persone (drink + nachos). I partecipanti porteranno a casa il guacamole preparato e i nachos artigianali del Veracruz. ¡Que gane el mejor!

18:00, Laboratorio, Impara a fare gli onigiri con Tamashi Ramen

Menzione d’onore ai giapponesi per aver trasformato la triste schiscetta nel “bento”, un vero e proprio capolavoro dell’arte contemporanea! Gli onigiri non mancano mai nel loro cestino da pranzo! Queste polpette di riso ti ruberanno il cuore e dopo aver imparato a farle… potrebbero diventare la tua nuova addiction.

Iniziative

Il “Tour delle Battute”: un viaggio tra carni pregiate e allevamento consapevole

Quest’anno, il Street Food Fest di Genova introduce il “Tour delle Battute”, un’iniziativa dedicata alla scoperta delle carni bovine attraverso la battuta. Sabato 1 e domenica 2 giugno, i partecipanti potranno esplorare varie razze bovine dalle macellerie Macelli44, Rossocarne e Dealti, note per il loro impegno verso l’allevamento consapevole e sostenibile, apprezzando le caratteristiche uniche di ogni razza garantite dall’allevamento attento e dall’alimentazione naturale.

Una cartolina rilasciata all’ingresso permetterà di raccogliere timbri con ogni degustazione, offrendo un’occasione per apprezzare la qualità della carne e l’etica dietro la sua produzione.

Il “Tour delle Battute” mira a sensibilizzare i consumatori sulle pratiche di allevamento responsabile e sul loro impatto positivo sulla qualità della carne e sul benessere animale, promuovendo una maggiore consapevolezza delle nostre scelte alimentari. Il 2 giugno alle 12:30, un appuntamento imperdibile con Dario Perucca, esperto e creatore del Campionato di Battuta al Coltello, per un show sul palco, sarà un’opportunità per scoprire i segreti delle carni di qualità con le presentazioni delle tre macellerie protagoniste.

Mercatini: artigianato e prodotti locali

Oltre al cibo, lo Street Food Fest 2024 ospita due mercatini:

Mercatino Artigianato: sabato e domenica dalle 12 alle 24, una selezione di costumi da bagno, abbigliamento e accessori estivi realizzati da artigiani locali.

Mercatino Produttori: Solo domenica dalle 12 alle 18, un’occasione per scoprire i prodotti freschi e genuini delle aziende agricole liguri.

