Start 4.0 inaugura una sede operativa all’interno di Ansaldo Energia

Genova. Questa mattina, con l’inaugurazione della nuova sede operativa del Centro di Competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Start 4.0, all’interno degli spazi di Ansaldo Energia, si è dato il via ad un nuovo capitolo per la prospettiva industriale di Genova, nel segno dell’innovazione e della digitalizzazione.

“Questa sede operativa nella Palazzina 37 del complesso di Ansaldo è più di uno spazio fisico; è un simbolo tangibile del nostro impegno per la crescita industriale della città”, ha dichiarato Paola Girdinio, Presidente di Start 4.0. “Siamo impegnati quotidianamente, anche grazie alle risorse PNRR, per plasmare un futuro all’insegna della competitività, dell’innovazione e della sostenibilità per le imprese locali e nazionali”.

La sede di Start 4.0 non sarà solo un luogo di lavoro, ma un vero e proprio centro aperto alle piccole e medie imprese, offrendo loro l’accesso a tecnologie e servizi di consulenza all’avanguardia. “Qui, nell’area espositiva al primo piano della Palazzina 37, le imprese potranno toccare con mano l’innovazione 4.0 e ricevere supporto concreto per il loro sviluppo”, ha aggiunto Girdinio.

I servizi offerti da Start 4.0, includono valutazioni dettagliate delle capacità aziendali, programmi formativi per potenziare le competenze del personale, consulenze specializzate per promuovere l’innovazione e test preliminari per valutare investimenti strategici. Questa gamma completa di servizi, alla quale va aggiunto il finanziamento tramite bandi di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, mira a sostenere le imprese nell’affrontare sfide e opportunità nel panorama industriale in continua evoluzione.

“L’apertura di questo polo tecnologico presso la nostra sede contribuirà a facilitare e sviluppare le già importanti sinergie tra il gruppo Ansaldo Energia e Start 4.0” afferma Fabrizio Fabbri, Amministratore delegato di Ansaldo Energia. “Si tratta di un importante traguardo in un percorso di collaborazione, avviato ormai da anni, che sosterrà il miglioramento dei processi produttivi attraverso azioni di digitalizzazione, efficientamento e sviluppo delle tecnologie industriali”.

Con la rinnovata sinergia tra Start 4.0 e Ansaldo Energia, Genova affronta il futuro con fiducia, pronta a porsi come guida dell’innovazione e dell’eccellenza nell’industria italiana. Nei luoghi dove l’industria genovese è nata e si è affermata, oggi si guarda al futuro, con un impegno congiunto per affrontare le prossime sfide industriali locali e nazionali.