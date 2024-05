Starhotel, lavoratori in sciopero a Brignole: “Condizioni assurde, ecco gli effetti dei subappalti”

Genova. La Uiltucs Liguria e i lavoratori di IVH Srl adibiti al servizio dei piani dello Starhotel sono in sciopero per tutta la giornata di oggi con un presidio a Brignole per informare i clienti dell’hotel e la cittadinanza intera sulle problematiche denunciate e ancora irrisolte.

“Non esistono lavoratori di serie A e di serie B – commenta Valentina Carraro, funzionaria Uiltucs Liguria -. Dalla mancata applicazione del Ccnl di riferimento, all’assenza di straordinario, fino a misure assurde come tempistiche minori per il cambio camera o la mancanza di spogliatoi personali. Ecco gli effetti di un subappalto nel cuore della città che si fregia di essere regina del turismo”.

“C’è una diversità di trattamento tra i dipendenti dello Starhotel e quelli dell’azienda in subappalto che gestisce la pulizia delle camere – spiega ancora Carraro – Se per completare una four family i dipendenti di Starhotel hanno 45 minuti i dipendenti di IVH ne hanno 30″.

“Abbiamo fatto diverse richieste di incontro alle quali non abbiamo avuto risposta, se non un disciplinare nei confronti della nostra delegata sindacale. La mobilitazione va avanti finché non ci sarà un incontro”, conclude.