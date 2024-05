Stangata Tari, il vicesindaco Piciocchi sui dati Uil: “‘Drogata’ dal recupero del debito 2014-2017”

Genova. “Non ci sto all’affermazione per cui Genova ha la Tari più alta d’Italia”. Così il vicesindaco Pietro Piciocchi replica allo studio Uil secondo cui la città metropolitana di Genova è quella con la tassa sui rifiuti più alta dello Stivale.

I dati sono stati diffusi nei giorni scorsi dal sindacato nazionale, che ha condotto uno studio generale testimoniando l’aumento del carico fiscale della Tari sulle famiglie italiane: un incremento medio del 9,69% nell’ultimo quinquennio. Dall’analisi Genova è emersa come nel 2023 Genova fosse la terza città italiana con il costo medio più alto (508 euro) subito dopo Pisa (media annuale di 545 euro per famiglia) e Brindisi (518 euro). A livello di città metropolitane, invece, ha il primato: seguono Napoli con una tassa di 495 euro e Catania con 475 euro.

Da notare anche l’aumento tra il 2018 e il 2023, pari al 43,2%, ed è su questo che si concentra il vicesindaco Piciocchi: “Come ho voluto che fosse riportato nel frontespizio delle bollette, la nostra Tari, fino all’anno 2027, è ‘drogata’ da una quota di quasi il 23% che si riferisce al recupero del debito pregresso, accumulato dalla giunta Doria nelle annualità dal 2014 al 2017, a seguito della chiusura della discarica di Scarpino”.

Nello specifico, la “quota di rientro” è legata a 180 milioni di euro “che la precedente amministrazione non aveva neppure iscritto nel bilancio del Comune di Genova – dice ancora Piciocchi – La Corte dei Conti, per tale motivazione, ci costrinse a ribaltare questo debito sulla Tari futura con un piano di rientro articolato in dieci anni e in scadenza nel 2027. Questo dato è molto interessante perché significa che il costo annuale della Tari nel nostro Comune è pienamente nella media nazionale e solo per un fattore esogeno e temporalmente limitato, certamente attribuibile a responsabilità del passato, è stata elevata in questi anni ma, ripeto, con una prospettiva di normalizzazione”.

“Lo scorso anno, di fatto, la Tari è scesa leggermente, soprattutto sull’utenza non domestica (la media annuale da tabella Uil nel 2022 è stata di 489,16, ndr) – prosegue il vicesindaco – Il fatto è che noi, come certificato espressamente dalla Corte dei Conti nel 2020, abbiamo ereditato una situazione pesantissima, con un’azienda sull’orlo del fallimento. Questo andrebbe ricordato per amore di verità. Qualcuno che dall’opposizione critica il nostro operato sulla Tari farebbe bene a nascondersi o a rinfrescarsi la memoria”.