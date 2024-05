Genova. Il buco è stato fatto, le operazioni sono iniziate, ma dallo scorso dicembre non si vedono più operai al lavoro mentre tutto delicato e già precario equilibrio del tessuto commerciale legato al cimitero sta subendo un grave danno. Parliamo del cantiere per la messa in sicurezza del torrente Veilino, i cui lavori son fermi da diversi mesi.

“I ritardi sono dovuti alla risoluzione da parte dell’impresa affidataria, di diverse interferenze che hanno procrastinato l’inizio dei lavori di sei mesi – ha affermato l’assessore alle manutenzioni Maurizio Avvenente, in risposta all’interrogazione della consigliera del gruppo misto Cristina Lodi che chiedeva aggiornamenti sulla situazione – Si sono poi registrate alcune difficoltà operative che hanno rallentato i lavori, dunque gli uffici competenti hanno eseguito delle diffide richiedendo alle imprese di onorare il contratto”.

Uno stallo che ha costretto l’amministrazione civica a correre ai ripari, interpellando l’impresa ai tempi arrivata seconda durante l’assegnazioni degli importanti e attesi lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente: “Con il supporto dell’Avvocatura del Comune di Genova, è stata quindi intrapresa la procedura per addivenire alla soluzione contrattuale e trasferire ad altra impresa la prosecuzione dei lavori – ha specificato Avvenente – Si può comprendere come tali fatti generino un insieme di adempimenti burocratici che sono in fase conclusiva. Si prevede la ripresa dei lavori di messa in sicurezza del Veilino entro fine giugno“.

Uno situazione che sta creando molti disagi per tutto il comparto commerciale di piazzale Resasco, che, tra fioristi e marmisti, chiaramente vive sulla fruizione del più grande cimitero cittadino. “I disagi sono soprattutto per i visitatori – ci spiega un fiorista – che non hanno la possibilità di parcheggiare, visto che il cantiere ha cancellato praticamente tutti i già pochi posti disponibili. Molte persone rinunciano alla visita, mentre durante i funerali qui è il caos. Ovviamente noi ne risentiamo di riflesso, già in un periodo particolarmente non positivo per il nostro settore. Una situazione drammatica“.

“Questi casi in città si stanno ripresentando e cercherò di capire cosa sta succedendo a monte – ha commentato Cristina Lodi – Situazioni come queste creano scompensi importanti per il tessuto economico e sociale di queste parti di città. E per questo spiace che non ci sia oggi un cronoprogramma di fine di questo cantiere”.