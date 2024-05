“Spostare i depositi chimici nel porto di Genova per salvare imprese e lavoro”: l’appello della Uil

Genova. “Ancora una volta leggiamo sulla stampa locale dichiarazioni che parlano di una richiesta di blocco “definitivo” del trasferimento dei Depositi chimici. Auspichiamo che queste dichiarazioni siano riferite non alla dislocazione dei Depositi chimici all’interno del Porto di Genova, ma bensì alla loro ricollocazione a Ponte Somalia”.

A dirlo in una nota le segreterie di FILCTEM-FEMCA-UILTE: “Ribadiamo ancora una volta che non abbiamo preclusioni né possiamo individuare aree all’interno del Porto ma siamo fermamente convinti che l’operazione si debba fare e in tempi brevi. Lo spostamento nel Porto di Genova dei Depositi in questione è diventata ormai un’ operazione non più procrastinabile, si rischia la chiusura delle due aziende con la perdita di posti di lavoro diretti ed indiretti e si impoverisce lo stesso Porto che rinuncerebbe ad una entrata economicamente sostanziosa”.

“Il nostro pensiero era e rimane la tutela delle imprese e quindi dei lavoratori e tutela della sicurezza. Poi dove si dislochino, come abbiamo sempre ribadito, non spetta a noi deciderlo. La nostra richiesta è quella di fare chiarezza sulle ragioni per cui questa operazione viene, non in questo particolare e delicato momento, ma da sempre, osteggiata. Chiediamo inoltre di essere convocati, come soggetti coinvolti, portatori di interesse dei lavoratori ai tavoli istituzionali decisionali che si dovessero costruire, cosa sino ad ora evitata evidentemente per non “disturbare” sensibilità altrui”.