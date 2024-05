Sportello digitale gratuito per supportare nelle pratiche online grazie all’accordo tra La Cruna e Asef

Genova. Nasce un nuovo centro di assistenza digitale, a prestazione gratuita, per chi fatica a districarsi tra Spid, PEC, videochiamate, bollette dematerializzate, compilazione di richieste per bonus e concorsi pubblici e quant’altro appartenga alla nuova burocrazia informatizzata.

Il servizio è offerto dalla Cooperativa sociale “La Cruna”, attiva a Genova dal 1997, che si occupa di inserimento lavorativo di persone con disabilità in vari ambiti professionali e che, da alcuni anni, si è specializzata anche nel vasto e variegato perimetro della digital community. Lo sportello sarà attivo da lunedì 13 maggio.

Il punto di assistenza è stato attivato nella sede centrale della cooperativa, in piazza Caricamento, più precisamente in via di Sottoripa 1a al quarto piano. La sede è servita da ascensori e priva di barriere architettoniche.

Il progetto è stato sviluppato grazie all’affiancamento tra “La Cruna” e A.Se.F. Srl, l’azienda di onoranze e trasporti funebri del Comune di Genova, attiva a Genova in diversi ambiti di sostenibilità sociale.

Prenotarsi è facile: basta contattare il numero telefonico 0102466517 o inviare un messaggio via Whatsapp al numero 3534605472. Le consulenze saranno fornite nel pomeriggio di ogni lunedì.

Attenzione però: «Noi non siamo un Caf – precisa Paola Rossi, presidente de “La Cruna” – Il nostro compito è spiegare alle persone come accedere ad un servizio digitale. Affianchiamo la persona nell’attivazione e nell’utilizzo, ma non siamo responsabili dei contenuti delle pratiche che il cittadino presenta».

La cooperativa “La Cruna” è da molti anni partner di Aruba, la grande società italiana che offre servizi di data center, web hosting, e-mail, registrazione di nomi di dominio, pec e molto altro. «Inizialmente – prosegue Rossi – sono stati i titolari di aziende e i professionisti a chiederci servizi quali l’attivazione di PEC, firma digitale e marche temporali per restare al passo con la transizione digitale. Poi, via via che la burocrazia digitale ha interessato anche le persone fisiche attraverso i vari enti, il servizio di assistenza è diventato indispensabile anche per i privati cittadini e abbiamo cercato partnership per renderlo gratuito».

Giovani e meno giovani, imprenditori e disoccupati, professionisti e impiegati: tutti, prima o poi, possono avere bisogno di un aiuto. «I quesiti che ci vengono posti sono “stagionali” – esemplifica Paola Rossi – Ultimamente, per esempio, si sono rivolti a noi per espletare pratiche per assegni di inclusione, bandi Filse, bonus trasporti e gas, citypass AMT, iscrizioni scolastiche e agli asili pubblici. Le richieste sono necessariamente legate al periodo e ai vari obblighi normativi, fiscali e professionali che via via si presentano e tutti possono essere interessati».

L’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino e il dirigente amministrativo e gestionale di ASe.F. Franco Rossetti hanno accolto la richiesta di collaborazione con la cooperativa “La Cruna” nell’ambito del più ampio progetto sociale “A.Se.F. per Genova”.

«Da tempo ormai la burocrazia è stata dematerializzata – commentano – Ciononostante le necessità delle persone restano le stesse di prima. Chi è cresciuto nell’era predigitale ha spesso bisogno di un affiancamento per allinearsi con le nuove necessità degli enti. Una necessità sentita anche dai più giovani, spesso disorientati dalla complessità di alcune procedure. In questo segmento, gli operatori de “La Cruna” svolgono un compito cruciale e che riguarda tutti. Si tratta di un progetto dal valore sociale diffuso, sostenerlo è per noi motivo di vanto».