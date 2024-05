Sport contro le mafie, sabato pomeriggio il torneo di calcio a 5 ai Giardini Luzzati

Genova. Sabato 25 maggio si terrà nuovamente a Genova, dalle 14.00 alle 18.30 ai Giardini Luzzati, il torneo di calcio a 5 di Sport contro le mafie, quest’anno dedicato alle vittime della Strage di Capaci.

Il torneo, promosso da WikiMafia e Libera Genova, è pensato per un massimo di otto squadre, ciascuna con un massimo di 8 giocatori, e coniuga come sempre la mission fondativa di Sport contro le mafie, cioè mettere in risalto lo stretto legame tra etica dello sport e vita quotidiana, oltre a ricordare le vittime innocenti delle mafie e promuovere la conoscenza tra la cittadinanza dei progetti di riuso sociale dei beni confiscati del territorio.

In particolare, durante il torneo i partecipanti potranno ascoltare alcuni interventi di attivisti di Libera e di WikiMafia sul fenomeno mafioso a Genova, nonché alcune testimonianze di operatori impegnati nel far rivivere nel capoluogo ligure beni sottratti alla criminalità organizzata.

Dichiara Pierpaolo Farina, sociologo e saggista, direttore di WikiMafia: “Lo spettacolo indecente emerso con la recente inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova conferma l’estrema attualità dell’analisi di Enrico Berlinguer sulla questione morale e rilancia la centralità della lotta alla mafia e alla corruzione per difendere la nostra democrazia e la nostra libertà. Per questo – conclude – acquista un significato simbolico maggiore scendere in campo sabato 25 maggio a Genova”.

“Le accuse di corruzione all’indirizzo di alcuni politici e imprenditori liguri, se confermate – dichiara Antonio Molari referente di Libera Genova – rischiano di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La speranza è che questa inchiesta serva da monito e da sprone per un rinnovamento profondo della politica, all’insegna della correttezza e della responsabilità. Libera continuerà a incentivare eventi formativi e di progettazione per promuovere l’educazione dei giovani alla legalità e alla giustizia.

Come si partecipa

Per partecipare al torneo è necessario iscriversi sulla pagina di riferimento del torneo sul sito di WikiMafia a questo link ed effettuare una donazione minima di 25 euro (le donazioni raccolte vanno a sostenere le spese di affitto del campo). Una volta perfezionata l’iscrizione, l’organizzazione invierà via e-mail il modulo da compilare con tutti i dati della squadra.