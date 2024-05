Spim chiude il bilancio in positivo, nel 2023 aumento degli affitti agli studenti universitari

Genova. Spim, la società di valorizzazione e riqualificazione urbana detenuta al 100% dal Comune di Genova, chiude con un risultato positivo per il sesto anno consecutivo.

Nel contesto dell’attività di gestione immobiliare messa in atto dalla società in questi anni, il 2023 si è caratterizzato dal forte incremento dell’attività di locazione a favore di studenti universitari e dottorandi provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad una forte accelerazione sui temi della rigenerazione urbana e dell’efficientamento energetico – sottolinea Stefano Franciolini, presidente e amministratore delegato uscente -. In collaborazione con il Comune di Genova abbiamo governato questi cambiamenti adattandoli alle esigenze delle comunità, consapevoli che la progettazione deve essere sostenibile, non replicabile in modo uguale in quartieri differenti, con una forte attenzione alle ricadute economiche e finanziarie. In questi anni abbiamo aperto quindici nuovi cantieri in città e ridotto l’indebitamento di quasi il 40%”.

Con questa approvazione di bilancio termina il ciclo amministrativo in corso. Il Comune di Genova nominerà nelle prossime settimane i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Soddisfazione è espressa dal vice sindaco del Comune di Genova con delega alle attività di Spim: ” I risultati di questi anni confermano la gestione positiva delle attività che fanno capo alla società”.