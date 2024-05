Meteo instabile e tratti di costa “sorvegliati speciali”: la stagione balneare in Liguria iniziata in salita

Genova. Inizia in salita la stagione balneare in Liguria, partita ufficialmente il primo maggio. Al meteo, decisamente poco clemente nei primi “ponti di primavera”, e alla sentenza del Consiglio di Stato che conferma l’illegittimità delle proroghe delle concessioni demaniali marittime oltre il 31 dicembre 2023, si aggiungono anche i campionamenti di Arpal sulla qualità del mare, iniziati il primo aprile.

La rete di monitoraggio di Arpal è costituita da 381 punti distribuiti su quasi 370 chilometri di costa, e all’esito dei primi campionamenti solo uno è risultato non conforme alla balneazione (Foce Torrente Steria a Cervo), mentre due punti a Bordighera (Depuratore e Foce Torrente Borghetto) e una parte del tratto di costa di Sanremo sono soggetti a divieto cautelativo di balneazione parziale o totale perché, al momento, c’è attiva un’ordinanza preventiva alla luce dei risultati ottenuti.

Ai fini della balneabilità vengono valutati, per ogni punto, due parametri microbiologici rilevati, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, entrambi indicatori di contaminazione fognaria. In caso di valori positivi in questo senso, le analisi vengono rifatte dopo 24 ore per valutare l’emissione del divieto di balneazione.

A Genova tutti i punti sono risultati conformi, ma alcuni hanno ottenuto una valutazione scarsa: è il caso di Boccadasse, del lungomare di Pegli, della spiaggia diPriaruggia, chiusa dopo il ritrovamento di alcune onduline contenenti amianto, e di quella di Sturla Ovest. Non è un caso che, meno di una decina di giorni fa, il Comune abbia emesso un’ordinanza che conferma il divieto di balneazione permanente per buona parte della spiaggia di Sturla (più o meno dalla zona a ovest della foce del torrente, al civico 8 di via del Triton, fino alla sede della Sportiva Sturla). A questo divieto si aggiungono quello lungo le scogliere dei depuratori di Sturla e Quinto, all’interno del porticciolo di Nervi e in tutto il bacino portuale da Pra’ al depuratore di Punta Vagno (eccetto Pegli e Multedo).

In provincia, valutazione “scarsa” anche per la spiaggia Ghiaia di Santa Margherita Ligure, considerata invece “sufficiente” la zona Cannone, a Portofino. Sempre “sufficiente” il litorale a levante del torrente Rexello, tornando a Genova.

Terminato il giro di campionamenti propedeutici alla partenza della stagione balneare, Arpal parte ora con il regolare campionamento in stagione procedendo secondo il calendario fissato in precedenza e trasmesso al Ministero, che prevede controlli una volta al mese per tutte le zone e due volte al mese per le zone classificate scarse o sufficienti.

Meno di un mese, inoltre, e partiranno anche i monitoraggi sulla presenza della Ostreopsis ovata, microalga appartenente alla famiglia delle Ostreopsidaceae, specie di probabile origine tropicale che nei periodi di massima fioritura può rilasciare una tossina che in alcuni casi ha effetti sull’uomo, causati dal contatto e dall’inalazione dell’aerosol marino. Si tratta di effetti temporanei e rapidamente reversibili che riguardano le prime vie respiratorie, e anche se non si sono registrati casi gravi la sua presenza a Genova è monitorata anche alla luce di una contemporanea intossicazione di circa 200 persone avveuta nell’estate del 2005.