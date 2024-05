Spediporto, al via la missione in Estremo Oriente

Genova. Missione in Estremo Oriente per Spediporto, in partenza alla volta di Hong Kong e della Cina (con tappe a Shenzen e Guangzhou) per una serie di importanti incontri commerciali e istituzionali. Con il Presidente Andrea Giachero e il Direttore Generale Giampaolo Botta saranno presenti anche il Vice Sindaco del Comune di Genova Pietro Piciocchi e una delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Mediterraneo Occidentale.

“Grazie al Console italiano a Hong Kong e Macao Carmelo Ficarra e alla Camera di Commercio di Hong Kong che hanno supportato la realizzazione di questa missione – spiega il Direttore Generale Spediporto Giampaolo Botta – Il nostro obiettivo è quello di portare all’attenzione degli operatori asiatici il tema del cargo aereo e, in particolare, i magazzini dell’Aeroporto di Genova, gestiti ora dalla Società Consortile GOAS. Spazi che possono rivestire grande interesse per gli operatori del settore e-commerce, molto sviluppato in Estremo Oriente”.

Un tema, quello dei rapporti commerciali con queste zone, che ritorna a pochi mesi dalla presenza di Spediporto ad Almac, uno dei più significativi eventi mondiali dedicato alla logistica: “Infatti – osserva Botta – il nostro è un viaggio nel segno della continuità dopo che, nello scorso mese di novembre, abbiamo riallacciato importanti relazioni con i mercati asiatici. In questi paesi si guarda con grande attenzione a Genova e alle sue progettualità commerciali; godiamo di forte credibilità ed è nostra intenzione consolidare questi rapporti”.

La missione arriva in un momento sicuramente particolare per la portualità genovese ma Botta indica una rotta ben precisa: “Guardiamo avanti, non possiamo permetterci di restare fermi, le nostre attività devono essere orientate al futuro. Dobbiamo programmare, progettare prevedendo quello che potrà accadere negli scenari internazionali. Le presenze istituzionali rivestono una grande importanza perché certifica l’interesse per questa missione non soltanto da parte di chi lavora nel mondo delle spedizioni ma, in generale, di tutti gli operatori economici genovesi”.