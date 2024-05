Spaccio di droga a Principe, arrestato pusher: in casa 110 dosi di crack

Genova. Gli agenti del gruppo operativo Contrasto Stupefacenti della polizia locale di Genova ha arresto un uomo con l’accusa di spaccio di stupefacenti nella zona di Principe.

Gli agenti, nel tardo pomeriggio di martedì, durante un controllo in salita San Paolo hanno notato una persona acquistare una dose dall’uomo. Fermato in piazza Acquaverde, l’acquirente aveva con sé crack. Avuta conferma della cessione, il pusher è stato bloccato e accompagnato negli uffici del comando di piazza Ortiz.

Qui è stato trovato in possesso di 395 euro in banconote di piccolo taglio, messe sotto sequestro. La perquisizione domiciliare ha portato alla luce 110 dosi di sostanze stupefacenti tra crack e cocaina, oltre a 365 euro in contanti.

L’uomo, che inizialmente ha dichiarato di essere minorenne, dagli esami è risultato invece avere più di 18 anni. Arrestato, sarà processato per direttissima.