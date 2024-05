Sori, autoarticolato resta incastrato: strada chiusa per 4 ore

Sori. Ancora disagi al traffico per un mezzo pesante rimasto incastrato in una delle strette strade liguri. Questa volta a Sori, dove la strada che porta alle frazioni di San Bartolomeo e Sant’Apollinare è rimasta chiusa per 4 ore per consentire la rimozione di un autoarticolato che bloccava tutta la carreggiata.

L’autista ha chiamato i soccorsi intorno alle 13. Complice anche l’asfalto bagnato, il rimorchio è finito di traverso sulla strada bloccandola completamente.

Sul posto sono intervenuti il vicesindaco di Sori, Cristiano Benvenuto, i geometri comunali, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

La strada è rimasta chiusa dalle 14 alle 16, due ore in cui un mezzo messo a disposizione dal Comune ha accompagnato le persone oltre il blocco stradale.