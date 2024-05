Slogan e bandiere arcobaleno, a Genova 2000 bambini in marcia per la pace

Genova. Bandiere arcobaleno, cartelli scritti a mano, fischietti e canzoni a squarciagola, e uno striscione d’apertura con il messaggi “La pace è futuro”. Sono oltre 2000 i bambini delle scuole materne, elementari e medie, istituti statali e paritari di Genova, che oggi, mercoledì 22 maggio, hanno marciato nelle strade di Genova per dire basta ai conflitti che hanno luogo in oltre 50 Paesi del mondo.

L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, ha riempito il porto antico, Caricamento, i vicoli di Genova e piazza De Ferrari. Un manifestazione dal forte valore simbolico visto che la data è stata scelta per ricordare i violenti bombardamenti che colpirono Genova nel maggio del 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Una piazza così bella 80 anni fa era distrutta dai bombardamenti – dice Sergio Casali, di Sant’Egidio – e pensiamo sia importante riprendere i sentimenti di quell’epoca che hanno dato origine alla nostra Costituzione, che ripudia la guerra, per trasmetterli ai più giovani”.

“Le scuole fanno un grande lavoro, oggi sono presenti oltre 80 classi con gli insegnanti, e ciò mostra come sia possibile far ascendere nel tessuto profondo della nostra civiltà, anche in quella dei più piccini, il sentimento di repulsione della guerra”, aggiunge.

I bambini e ragazzi hanno anche incontrato alcuni testimoni dei bombardamenti su Genova e hanno consegnato un appello per la pace.

“Gli studenti hanno scritto nel loro appello – conclude Casali – che noi dovremmo, come comunità internazionale, investire nella pace e nella ricerca di negoziato almeno tante energie quante quelle che investiamo negli armamenti”.