Skymetro, l’assessore Campora: “La gara uscirà presto, non vediamo problemi”

Genova. La gara per i lavori dello Skymetro “uscirà presto, non dico una data perché sarebbe inopportuno dirla. Ma i cittadini vedranno presto la gara”. Parola di Matteo Campora, assessore comunale ai Lavori pubblici intervenuto oggi a margine di un convegno organizzato dal Cifi sui collegamenti ferroviari tra aeroporto e stazione marittima.

Nelle intenzioni del sindaco Marco Bucci la gara finale avrebbe dovuto partire “entro la primavera” in modo da aprire il cantiere a fine estate e completare l’opera prima della fine del mandato nel 2027, un cronoprogramma che era apparso fin da subito poco realistico. “Non so dire una data, ma siamo alla fine delle interlocuzioni con enti e ministero”, ribadisce Campora.

Sulla metropolitana sopraelevata in Valbisagno pesano diverse incognite. Anzitutto il progetto approvato a marzo in conferenza dei servizi non contiene la variante studiata per evitare la curva sul Bisagno a Sant’Agata, modifica al tracciato che renderà lo Skymetro indipendente dalla linea esistente dal punto di vista dell’esercizio. È verosimile che il Comune debba aprire un nuovo iter autorizzativo, trattandosi di variazioni sostanziali, con tutte le conseguenze del caso in termini di tempistica.

Sul progetto, poi, manca ancora l’imprimatur del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Lo scorso 8 maggio il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, rispondendo a un’interrogazione alla Camera, ha riferito che “il parere” è al momento sospeso in quanto “il consesso è in attesa di riscontro alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti e alla presentazione del progetto completo da parte del Comune di Genova”. È probabile quindi che il Consiglio voglia esprimersi sugli elaborati già aggiornati con la variante e che Tursi attenda il responso – benché non vincolante – per mettere a gara lo Skymetro. “Questa è una valutazione tecnica che faremo – conferma Campora – ma abbiamo grande rispetto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da mesi abbiamo questa interlocuzione che ci sta aiutando a migliorare il progetto”.

Tema cruciale è quello dei costi. Lo stanziamento da 398 milioni di euro riconosciuto dal ministero dei Trasporti non basterà per tutta l’opera. “Non vediamo problemi“, taglia corto Campora. L’ipotesi emersa un mese fa dal ragionamento del viceministro Edoardo Rixi era quello di un frazionamento del progetto in più lotti: aprire il cantiere il prima possibile e rimandare alcune lavorazioni (ad esempio la realizzazione di stazioni intermedie considerate meno importanti) a una seconda fase con maggiori disponibilità economiche.

Senza dimenticare che sullo Skymetro pende il ricorso al Tar presentato da Legambiente per conto del comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile, i cui tempi non sono ancora definiti. Il documento depositato, che individua in tutto 15 criticità tecniche e procedurali, chiede l’annullamento di due atti ufficiali, in particolare la determinazione di chiusura di conferenza dei servizi (che approva di fatto il progetto di fattibilità tecnico-economica), il decreto della Regione Liguria che dichiara la compatibilità ambientale dell’opera al termine della procedura di Via e la delibera di Tursi che appone il vincolo preordinato all’esproprio su alcune proprietà private interessate dalla realizzazione dell’opera.