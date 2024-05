Skymetro, Bucci non si ferma: “Lavori al via a fine anno, il problema dei costi non esiste”

Genova. “Se riusciamo a fare la gara entro giugno o i primi di luglio possiamo avere la certezza che i lavori potranno iniziare a fine anno”. È il sindaco Marco Bucci, a margine della presentazione del nuovo treno della metropolitana, a compilare la nuova tabella di marcia dello Skymetro, come è stato battezzato fin dall’inizio il prolungamento della linea in Valbisagno con una sopraelevata lungo il torrente, al momento fermo all’approvazione del progetto definitivo in attesa che i tasselli mancanti vadano al loro posto per procedere all’assegnazione dei lavori.

L’ultimo atto è quello del ministero dei Trasporti che ha stabilito le nuove scadenze con un decreto ad hoc: aggiudicazione dei lavori entro giugno 2025, avanzamento del 50% entro marzo 2027 e conclusione entro dicembre 2029. “Ma noi cerchiamo di farlo prima, non vogliamo aspettare l’ultimo giorno – insiste il sindaco -. Si va avanti con questa logica. Prima si fa e meglio è. Ci sono le risorse, la tecnologia e il sistema per andare avanti”.

Che cosa manca dunque per pubblicare il bando? “Aspettiamo l’ultima approvazione, quella del Consiglio (il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ndr) dopodiché andremo avanti con la gara”. Con la tempistica prevista da Bucci l’opera sarebbe pronta entro il 2027, prendendo per buono il cronoprogramma del progetto definitivo che stabilisce tre anni di lavori a pieno regime. L’obiettivo di Bucci, a questo punto poco realistico, era inaugurare lo Skymetro prima della fine del suo mandato.

Per lo Skymetro ad oggi sono disponibili 398 milioni di euro finanziati dal ministero dei Trasporti, ma nel frattempo tutti i prezzi sono lievitati e secondo le stime degli stessi tecnici (poi sparite dalla versione finale del progetto) servirebbero circa 500 milioni. Bucci però tira dritto: “Per adesso non esiste il problema dei costi, abbiamo tutti i finanziamenti per fare la gara. Tutte le lavorazioni sono comprese. Per questo tipo di lavoro non serviranno fondi in più“.

Che cosa intenda davvero il sindaco non è del tutto chiaro, visto che il viceministro Edoardo Rixi, intervenuto a Genova lo scorso 15 aprile, aveva spiegato che l’obiettivo è “andare a gara il prima possibile” e poi eventualmente “rimodulare le tempistiche di realizzazione delle fermate successive” con l’ipotesi di “realizzare alcune attività adesso e alcune dopo“. Insomma, la strategia potrebbe essere suddividere l’opera in due o più lotti in modo da partire subito coi lavori e poi completare il quadro economico con risorse aggiuntive. La priorità rimarrebbe il collegamento Brignole-Molassana, mentre le stazioni intermedie potrebbero essere completate in una seconda fase.

Un’altra incognita è legata alla variante di progetto per eliminare la doppia curva a Sant’Agata e rendere lo Skymetro una linea indipendente da quella attuale, pur mantenendo un collegamento di servizio. Una modifica sostanziale di cui non si trova traccia negli elaborati passati al vaglio della conferenza dei servizi e della commissione di Via regionale e che potrebbe necessitare di un nuovo iter autorizzativo, con prevedibili ripercussioni sui tempi. Comunque sarebbe proprio questo cambiamento in corsa la ragione per cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici non ha ancora espresso un parere definitivo sull’opera. I tecnici dell’organo consultivo ministeriale avevano sostanzialmente bocciato l’originario ponte obliquo sul Bisagno, costringendo Tursi a rivedere i piani.

Resta alla finestra il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile che ha sostenuto il ricorso al Tar depositato da Legambiente per chiedere l’annullamento di tutti gli atti con cui Comune e Regione danno il via libera al progetto. I tempi della pratica sono piuttosto lunghi, a meno che una parti non faccia istanza di prelievo. In caso di affidamento dei lavori, però, i ricorrenti sono pronti a formulare l’istanza di sospensiva in attesa dell’udienza di merito, com’è accaduto per il secondo forno crematorio di Staglieno.

Per le altre direttrici al momento non si registrano ulteriori ritardi: “In Valpolcevera i lavori termineranno a fine anno – spiega Bucci con riferimento alla stazione Canepari -. Sul Levante (cioè Martinez, ndr) c’è ancora un problemino di aree che appartengono a Trenitalia e devono essere comprate. Sono in corso tutte le pratiche per fare questo acquisto. Nel terzo quarto del 2025 dovremmo riuscire ad aprire la linea”. Per le estensioni verso San Martino e Sampierdarena il Comune deve ancora chiedere i finanziamenti al Governo.