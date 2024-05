Sindacati del Tpl, incontro in Regione: “E’ arrivato il momento delle soluzioni”

Genova. Oggi, venerdì 3 maggio, si è svolto un incontro tra la Regione Liguria, rappresentata dall’assessore ai Trasporti Augusto Sartori, e le segreterie regionali e territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal.

Le organizzazioni sindacali, già dalla fine del 2022, evidenziano come il “sistema del Tpl stia vivendo una situazione di estrema fragilità e come, con tutte le specificità delle varie aziende, le risorse disponibili non siano più adeguate all’effettuazione del servizio ai cittadini e per gli stipendi dei lavoratori”.

“L’aumento dei costi, provocato dall’inflazione, sommato all’inadeguatezza dei finanziamenti pubblici e alla mancanza di volontà di incidere sulla leva tariffaria, condizioni certamente non imputabili ai lavoratori, hanno generato un contesto tale da creare condizioni salariali e occupazionali talmente poco attrattive che, ad oggi, in alcune realtà territoriali, oltre alla oramai cronica difficoltà a reperire il personale viaggiante, si sta aggiungendo il fenomeno dell’abbandono da parte del personale già in forza”, si legge in una nota.

Nel corso del precedente incontro, nel dicembre 2023, i sindacati avevano ribadito come la dimensione del problema fosse di una tale gravità e portata – le associazioni datoriali stimano una carenza complessiva per il settore di circa 1500 milioni di euro – da richiedere interventi economici da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti. “Al termine dell’incontro si era concordato di avviare un percorso di analisi delle risorse pubbliche destinate ai servizi, prime fra tutte quelle riguardanti le ripartizioni degli incrementi del Fondo Nazionale Trasporti, e agli investimenti necessari per garantire i servizi alla cittadinanza”, aggiungono i sindati.

“La Regione nel corso dell’incontro odierno ha confermato di aver trasmesso le proprie richieste agli enti di governo (ex Province di La Spezia, Savona e Imperia e alla Città Metropolitana di Genova) ma di aver ricevuto tre risposte solo parziali (Genova, Imperia e La Spezia) e di attendere ancora le comunicazioni del caso dalla Provincia di Savona. Dopo quasi 5 mesi ci sembra decisamente un segnale di disinteresse verso il settore ed i lavoratori che quotidianamente garantiscono i servizi ai cittadini”, continuano.

I sindacati hanno quindi ribadito la necessità di un tavolo regionale con tutti gli enti locali che governano il Tpl ligure “al fine di condividere la necessità e l’urgenza di un intervento complessivo di tutti gli attori istituzionali a favore del settore e dei suoi lavoratori. Una ulteriore perdita di tempo sarà, in alcune realtà, una definitiva condanna per il trasporto pubblico Locale, in altre, l’impossibilità di avere un futuro certo”.

È stato concordato un prossimo incontro, da svolgersi entro la fine del corrente mese di maggio, nel quale auspichiamo ci siano, oltre alla Regione, tutte le rappresentanze istituzionali dei vari territori e che le stesse siano disponibili a prendersi le loro responsabilità verso i cittadini che rappresentano ed i lavoratori, iniziando un vero e fattivo percorso che porti alla rinascita ed al rilancio del TPL nella Regione Liguria.