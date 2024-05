Si potenzia l’offerta di opportunità nel ponente genovese con il progetto #abilitadiverseaponente

Genova. Nei giorni scorsi la Fondazione Carige ha comunicato l’esito del bando, che ha “promosso” 4 progetti, 3 nell’Area Metropolitana di Genova ed 1 per la provincia di Imperia.

Il progetto presentato dal Circolo ARCI Pianacci figura tra questi, con il massimo di supporto economico previsto dal bando, cioè 25.000 euro, che serviranno a sostenere le diverse iniziative, che si svilupperanno tra giugno 2024 e maggio 2025, previste sia presso gli spazi gestiti dall’Associazione che presso le sedi dei diversi partner.

Il Circolo ARCI Pianacci ha, infatti, presentato a questo bando un suo progetto, dal titolo “#abilitadiverseaponente”, in rete con diversi partner.

Il Bando “Disabilità II edizione”, promosso dalla Fondazione Carige, è finalizzato a sostenere progetti volti a promuovere l’inclusione sociale e l’indipendenza delle persone con disabilità, attraverso l’implementazione di iniziative nelle aree dello sport, dell’arte, della tecnologia e della promozione all’autonomia.

Al Pianacci è un periodo di grande fermento, con molte attività già in corso, sia per adulti che per giovani, e con altre di imminente inizio. E’ anche un periodo contrassegnato da grandi soddisfazioni, con il positivo esito di proposte progettuali presentate a bandi pubblici dei quali questo progetto è una delle migliori novità.

Finalità

Cosa offre

Il progetto #abilitadiverseaponente si propone di:

– promuovere e sostenere le diverse attività espressive (laboratori di fotografia, disegno, musica, teatro e lettura drammatica, ecc) organizzati in spazi, nella disponibilità della partnership, distribuiti sul territorio del ponente genovese.

I laboratori si svilupperanno per 6/8 mesi (prevedibilmente da ottobre a giugno) con una frequenza media di 2/3 ore settimanali.

– promuovere e sostenere laboratori con attività a mediazione corporea: dall’educazione motoria alla pratica di discipline sportive di gruppo (volley/beach volley) e individuali (tiro con l’arco).

– organizzare due eventi pubblici che consentiranno di condividere con la cittadinanza e con la popolazione studentesca delle ISA del ponente la pratica di discipline sportive proposte dal progetto.

In particolare:

_ Giornata Open al PalaCep con la partecipazione di studenti di istituti scolastici secondari di I e II grado, realizzata in collaborazione con FSDIR Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali e con il coinvolgimento di atleti liguri paralimpici di tiro con arco.

_ Giornata Polisportiva con minitornei di beach volley, calcio a 5, sperimentazione di tiro con l’arco, aperta alla cittadinanza e alle persone con disabilità seguite anche da organizzazioni che operano nell’area metropolitana.

Durata del progetto

Le attività si svolgeranno tra il 1 giugno 2024 ed il 31 maggio 2025.

Il progetto, finanziato da Fondazione Carige, vede il Circolo ARCI Pianacci come capofila di una rete composta da OdV Prato, OdV Pratozanino 2.0, ASD Arcieri Grande Genova, Agorà Società Cooperativa Sociale, CIP – Comitato Italiano Paralimpico Liguria e Municipio VII Ponente.

Le realtà della rete del progetto:

OdV “Prato”

La “OdV Prato”, onlus che ha sede in via Calamandrei, zona collinare attigua al Cep, è una Associazione attiva, già dal 2005, in azioni di sostegno a persone con disagio psichico, psicologico, esistenziale, favorendo anche percorsi di autonomia e di inclusione sociale.

Alla OdV Prato fanno riferimento stabilmente 30 persone, contatti con altre 50 persone, nel complesso in una fascia di età compresa tra 40 e 75 anni.

L’Associazione dispone della collaborazione (in qualità di soci-dirigenti volontari) di 4 psichiatri ed una psicologa.

Il progetto può così contare su un Ente che può vantare un’esperienza quasi ventennale nei percorsi di analisi dei bisogni, nell’attivazione di percorsi di sostegno al disagio, e sulla possibilità di potersi avvalere delle competenze dei professionisti che fanno capo alla OdV Prato.

OdV “Pratozanino 2.0”

Questa OdV nasce nel giugno 2021 dopo la chiusura dell’Associazione Pratozanino, nata nel 1975 ad opera di un gruppo di volontari, con l’obiettivo di svolgere attività indirizzate agli utenti dei servizi di igiene mentale e di collaborazione con istituzioni locali che si occupano di salute mentale.

L’attività dell’Associazione si sviluppa attraverso la realizzazione di eventi culturali (rappresentazioni teatrali, concerti, incontri, corsi, ecc.), l’associazione si prefigge lo scopo di sensibilizzare la collettività, al fine di superare stereotipi o pregiudizi e di diffondere una corretta informazione per favorire la prevenzione e l’orientamento alla cura.

Nel 2023 è stato avviato anche un laboratorio di orto sinergico per gli ospiti della struttura.

La cura delle piante mette in gioco il senso di responsabilità, stimola l’attività intellettiva, la forza muscolare, la prensione e manipolazione, produce soddisfazione e serenità.

ASD “Arcieri Grande Genova”

L’ASD “Arcieri Grande Genova” è una delle società sportive più attive in città (e non solo) nella promozione della disciplina sportiva del tiro con l’arco.

Ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica del tiro con l’arco in tutte le sue componenti (sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche) e delle attività ad esse connesse.

E’ impegnata in attività di sensibilizzazione capillare nel settore della promozione del Tiro con l’arco rivolto ai giovani, sia sul territorio che in ambito scolastico con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità psicofisica e psichica.

La disciplina del tiro con l’arco è, per i ragazzi in generale e per i disabili in particolare, un’ottima opportunità per esercitarsi nella capacità di raggiungere obiettivi (non solo in ambito agonistico), per favorire la crescita della propria autostima, aumentare la concentrazione, la capacità decisionale e l’autocontrollo.

A tal fine realizza attività di promozione e avviamento alla pratica sportiva per giovani e adulti e specifiche iniziative rivolte alle persone con disabilità in collaborazione con le federazioni preposte.

Agorà Soc. Coop. Sociale

La Cooperativa Sociale Agorà, presente in tutta la città ed anche, quindi, nel ponente cittadino (zone collinari comprese) si occupa di servizi sociali dedicati a Bambini, Ragazzi, Migranti, Anziani e Disabili ed esprime una competenza diretta nelle azioni di orientamento e formazione.

Particolarmente significativa, quindi, la partnership in questo progetto in funzione del necessario accompagnamento a diverse fasi ed attività con il coinvolgimento di operatori di Agorà.

CIP – Comitato Italiano Paralimpico Liguria

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) è un ente autonomo di diritto con lo scopo di organizzare e potenziare lo sport per persone con disabilità.

Compito del CIP è garantire la massima diffusione dell’idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili, in stretta collaborazione con il CONI.



Municipio VII Ponente

La partnership del Municipio VII Ponente comprende anche l’ATS (Servizi Sociali), importante struttura a supporto del progetto.

E’ una struttura che, tra gli altri compiti, governa i percorsi di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, ed assume particolare rilievo in questo progetto espressamente dedicato alle persone con disabilità.