Settimana alla scoperta dei cimiteri, a Genova eventi dal 24 maggio al 2 giugno

Genova. Al Cimitero Monumentale di Staglieno torna, anche quest’anno, dal 24 maggio al 2 giugno, la WDEC-Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei, promossa da ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe) e organizzata dal Comune di Genova con il sostegno di ASEF Onoranze Funebri e DENI Distribuzioni elettriche Nord Italia.

Spettacoli, concerti, conferenze, presentazioni di libri, reading poetici, laboratori didattici, itinerari culturali e visite guidate animeranno, per dieci giorni, viali e porticati della principale necropoli cittadina, all’insegna della bellezza delle sue opere scultoree e della sua natura rigogliosa, ma anche della sostenibilità ambientale, tema internazionale della settimana “Arte e natura nella città del silenzio”.

«La Settimana europea è l’occasione per scoprire o approfondire la bellezza custodita all’interno del cimitero di Staglieno, un luogo affascinante, nel cuore dei genovesi e che attrae anche visitatori da altre città non solo italiane ma anche estere – spiega l’assessore ai Servizi civici – anche quest’anno abbiamo organizzato, in collaborazione con l’Università e con la Soprintendenza, incontri che potranno approfondire le tematiche del restauro delle tante opere custodite all’interno di Staglieno. Inoltre, abbiamo coinvolto anche i più giovani per attività di didattica che punti anche sulla sostenibilità ambientale e sulla scoperta delle biodiversità. Inoltre, sono particolarmente orgogliosa che per la prima volta abbiamo aperto la Settimana europea anche a due tra i 34 cimiteri delle nostre delegazioni, su cui la nostra amministrazione è impegnata anche in termini di manutenzione e conservazione».

Venerdì 24, alle 15, alla presenza dell’assessore ai servizi civici, si terrà l’inaugurazione della Settimana al cimitero di Staglieno e alle 16.15 la presentazione del restauro di Angelo Astorri e alle 16.30 la visita guidata ai restauri a cura della Soprintendenza. Alle 18 il concerto di apertura a cura del Conservatorio N. Paganini.

Il ricco programma di eventi vede il coinvolgimento di enti istituzionali, associazioni del territorio e istituzioni culturali genovesi: la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia che accompagnerà il pubblico alla scoperta degli aspetti storico artistici del cimitero e delle tecniche inerenti al restauro. L’Università degli Studi di Genova offrirà un itinerario e una conferenza sulle piante a Staglieno, tra arte e natura. Il Conservatorio N. Paganini curerà il concerto di apertura e il Teatro dell’Ortica presenterà un nuovo spettacolo dedicato a Mazzini e al Risorgimento. Alpamiele, nell’ambito della BeeWeek, offrirà a bambini e famiglie un’esperienza di “teatro da prato”.

Tra gli appuntamenti in programma anche le presentazioni di volumi dedicati a Staglieno, la realizzazione di itinerari culturali, anche in genovese, e di percorsi poetici, a cura di GenovaVoci, come anticipazione del Festival Internazionale di Poesia. Le connessioni tematiche tra il cimitero e la mostra attualmente in corso a Palazzo Ducale, dal titolo “Nostalgia. La modernità di un sentimento” saranno illustrate dal suo curatore.

Sono inoltre previste le visite guidate a cura del Comune di Genova, che con vari percorsi condurranno i visitatori in tutte le aree monumentali del Cimitero e proseguiranno poi fino a dicembre.

Per la prima volta la Settimana alla scoperta dei cimiteri europei coinvolgerà anche il Cimitero di Murta, un vero e proprio roseto animato volontari che il 26 maggio offriranno al pubblico uno spettacolo teatrale dal titolo “Dormono sulla collina. Antologia dl Rio Ciliegio”.

Coinvolto nel programma anche il Cimitero dei Pini Storti di Sestri Ponente che, in collaborazione con la Gipsoteca Venzano, potrà essere scoperto con una visita guidata alle opere dello scultore conservate nel cimitero.