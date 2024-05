Schlein a Genova: “Toti deve dimettersi, da qui lavoriamo a una coalizione per battere le destre”

Genova. “Vengo da una cultura politica in cui prima del del destino personale viene il senso delle istituzioni. Per questo diciamo che Toti si deve dimettere, anzi, si doveva già dimettere. Sono settimane che la Liguria non può andare avanti e non merita di essere paralizzata per le sue questioni”. La segretaria del Pd Elly Schlein ha esordito così nel suo comizio dal palco allestito al porto antico di Genova. Qualche centinaio le persone presenti per ascoltare la leader dem e i candidati liguri alle europee, una chiamata al voto che da queste parti vale più che altrove. Perché le elezioni dell’8-9 giugno, secondo i segretari locali Simone D’Angelo e Davide Natale, sarà “un avviso di sfratto” al centrodestra travolto dall’inchiesta della Procura.

“Sarà la magistratura a fare il suo corso, non sta a noi anticipare una sentenza – prosegue Schlein -. Ma c’è una cosa che viene prima quando c’è un quadro così grave che emerge dalle indagini: l‘opportunità politica di lasciare che la Liguria vada a nuove elezioni. Da qui deve partire l’alternativa con cui riusciamo a dare un futuro migliore a questa terra. Noi diciamo una cosa chiara: il Pd da qua lavorerà per costruire una coalizione che batta le destre e vinca alle prossime elezioni regionali. Ci lavoreremo insieme con tutte le forze economiche, sociali e associative che vogliono il riscatto di questa terra e vogliono farla ripartire”.

Schlein – che a Genova non ha voluto parlare coi giornalisti, dopo averlo fatto invece all’assemblea dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo – non specifica come dovrà essere composta l’alleanza, ma ormai è chiaro che si andrà verso un asse con Movimento 5 Stelle e movimenti di sinistra. Così come è chiaro che il candidato più probabile ad oggi è Andrea Orlando, che godrebbe di un consenso pressoché trasversale all’interno della coalizione e che ha già dato frequenti segnali di disponibilità. Per tutti lo spartiacque decisivo sarà rappresentato dalle europee: superato lo scoglio delle urne, si inizieranno a concretizzare i ragionamenti politici su scala locale.

Così anche per il centrodestra alle prese con l’affaire Toti. Le persone a lui vicine, pur aspettandosi che a giugno arrivi la revoca degli arresti domiciliari e il presidente torni in carica almeno per qualche tempo, ritengono probabile che il centrodestra lo inviti a fare un passo indietro per affrontare nuove elezioni con un candidato in grado di rappresentare un rinnovamento. In ogni caso la decisione sarà presa a livello centrale e decisivo sarà il verdetto della premier Giorgia Meloni, che ancora nelle ultime ore ha sottolineato come “guarda caso” l’applicazione delle misure cautelari sia arrivata in campagna elettorale.

Dalla Lista Toti, intanto, arriva la replica a Elly Schlein: “Accusa il centrodestra di strumentalizzare la magistratura mentre lei viene a chiedere le dimissioni di un governatore emettendo già una sentenza di colpevolezza e quindi trasformando, lei sì, l’indagine della magistratura in un’arma politica da usare a proprio vantaggio e quindi strumentalizzandola. Arrivano poi lezioni di doppiopesismo che rispediamo al mittente, limitandoci a ricordare come da parte nostra il garantismo sia sempre stato costante, mai a corrente alternata come il loro. Proprio sulla vicenda Emiliano, basta riascoltare le dichiarazioni del presidente Toti che si è sempre dimostrato un esempio di garantismo, mantenuto in occasione di tutte le indagini che hanno coinvolto esponenti del centrosinistra. Come si siano conclusi i casi di Ottaviano Del Turco e Gianni Pittella, amministratori arrestati e poi riconosciuti completamente innocenti, noi ce lo ricordiamo. Anche nel Pd dovrebbero ricordarselo e farne tesoro”, rispondono Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione.

E sulle pressioni per lasciare l’incarico: “Il presidente Toti non si sta dimettendo proprio nel rispetto di un mandato ricevuto dagli elettori e di una legge che non prevede dimissioni in fase di indagine preliminare per cui la sentenza è già scritta solo per il Pd e per l’opposizione. E lo fa soprattutto per una Liguria che non deve voltare pagina, ma che con una giunta pienamente operativa può andare avanti in quel percorso di crescita, totalmente certificato da numeri del tutto diversi dall’immagine che vediamo tratteggiare”.