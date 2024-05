Sanità, trasfusionale: istituito in Liguria il tavolo per l’applicazione del Dimet

Genova. “Il percorso di applicazione della delibera sul dipartimento interaziendale metropolitano dei trasfusionali (Dimet) prosegue tutelando l’attività dei vari centri e garantendo l’attività della medicina trasfusionale a Genova e in tutta la Liguria”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola al termine del tavolo che si è tenuto oggi per l’applicazione del Dimet e che ha visto confrontarsi in Regione la coordinatrice del dipartimento e responsabile del centro regionale sangue Vanessa Agostini con le direzioni sanitarie degli ospedali San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico e quelle delle Asl 3 e 4.

“Nella consapevolezza di un’oggettiva carenza di personale nel settore riscontrata non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, il principio che afferma il dipartimento interaziendale è quello di ottimizzare le risorse in campo per coprire eventuali mancanze dei singoli centri mettendo sempre al centro la tutela del paziente – sottolinea l’assessore -. Nell’ambito di questa ridefinizione va sottolineato che il Decreto Ministeriale 70, che definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, prevede già l’esistenza di una rete trasfusionale con volumi di attività in funzione della tipologia di ospedale. Esiste poi nella legge per il superamento dell’emergenza Covid (legge 52/2022) la possibilità di erogare prestazioni in telemedicina di medicina trasfusionale e la nostra Regione si è prontamente attivata per renderle operative”.