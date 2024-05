Sanità, dal 1° luglio in Liguria le nuove centrali operative territoriali: ecco cosa cambierà

Genova. Saranno tutte operative dal 1° luglio le Cot, centrali operative territoriali previste dal Pnrr. Si tratta di strutture dotate di personale sanitario con una funzione di coordinamento della presa in carico dei pazienti e di raccordo tra professionisti e servizi. In tutto saranno 17 in Liguria e si troveranno a Imperia, Sanremo e Bordighera per la Asl 1; Savona, Cairo Montenotte e Finale Ligure in Asl 2, Voltri, Bolzaneto, Fiumara, Struppa, Castelletto e Quarto in Asl 3; Chiavari e Sestri Levante in Asl 4; La Spezia, Sarzana e Brugnato in Asl 5.

Gli utenti saranno oltre 40mila nel 2026. “È evidente che è la prima grande scadenza raggiunta per la partita investimenti Pnrr, risultato di tutti coloro che hanno lavorato e coordinato – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Con la delibera di giunta garantiamo linee operative uniformi in tutta la Liguria rispetto all’assetto organizzativo e ai requisiti tecnologici e strutturali. All’interno delle Cot saranno presenti coordinatore infermieristico, infermiere e personale di supporto. Le centrali operative territoriali monitorano i percorsi di presa in carico delle persone con la garanzia di essere tracciate e riconosciute dal sistema anche quando si modifica il setting assistenziale. Il tutto avviene con il nuovo sistema della cosiddetta cartella a casa individuale che rappresenta uno strumento gestionale attivo e non semplicemente di un sistema di archiviazione”.

Ma in pratica cosa cambierà per i cittadini? Un beneficio concreto lo avranno gli anziani malati cronici che necessitano di visite, terapie e interventi. “Queste persone, che prima dovevano andare dal proprio medico di famiglia e da lì iniziare un lungo percorso, ora potranno telefonare alla Cot e trovare operatori che conoscono tutti i loro dati, sempre nell’assoluto rispetto della privacy, e gestire direttamente dalla propria postazione una serie di attività – prosegue l’assessore -. E se il cittadino dovesse essere ricoverato in ospedale o fare un accesso al pronto soccorso, ecco che la struttura ribalterà a livello informatico l’episodio sulla sua cartella a casa: in questo modo l’operatore, alla riapertura, segnalerà che c’è una novità per quel malato. Quindi la storia clinica non si interrompe mai: oggi non è così”.

“Stiamo quindi lavorando nella direzione di quello che è il disegno definitivo previsto dal Pnrr e dal Dm77, con un sistema che a piccoli passi si definisce, come un puzzle – osserva Gratarola -. Ad oggi abbiamo rispettato tutte le scadenze e stiamo dando contenuto quello che diventeranno le case di comunità. La metodologia di lavoro è incentrata su un forte coordinamento regionale che in maniera organica accompagna il territorio. Vengono sperimentati i progetti in alcuni ambiti e poi la messa a regime di questi avviene su tutto il territorio regionale”. Ovviamente poi si aprirà – come per tutta Italia – l’ardua sfida del personale da inserire in queste strutture: “È un problema di tutto il servizio sanitario nazionale. Alcune risorse sono difficilmente reperibili, però questa è la strada e ci dobbiamo muovere all’interno di queste regole”.

È stato inoltre programmato per il prossimo 30 maggio il Forum sulla sanità territoriale ligure, organizzato da Alisa, con il patrocinio del comune di Genova. “Offrirà – spiega la direttrice sociosanitaria di Alisa Cristina Giordano – l’opportunità di un confronto sul nuovo modello organizzativo della sanità territoriale. il Forum è l‘occasione per presentare i primi risultati emersi e delineare alcune proposte di interventi concreti in particolare sullo stato di attuazione dei programmi e della utilizzazione dei fondi del Pnrr per la sanità e il sociale e raccogliere le proposte degli ordini professionali e valorizzare ruoli, competenze, professionalità degli operatori sanitari e sociosanitari”.