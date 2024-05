“Svuotacantine” abusivi scaricano il furgone in strada: scoperti da un carabiniere fuori servizio

Genova. Hanno sgomberato un locale da materassi e altri oggetti, li hanno caricati su un furgone e poi li hanno abbandonati in strada, il tutto abusivamente. A scoprirli un carabiniere libero dal servizio, che li ha visti mentre scaricavano il mezzo.

Il militare, residente a San Teodoro, ha visto due uomini scaricare in strada da un furgone delle assi di legno e due materassi e lasciarli nei pressi dei bidoni della spazzatura. Ha subito chiamato i colleghi della stazione carabinieri forestali di Prato e della stazione di Castelletto.

Una volta sul posto i carabinieri hanno bloccato i due uomini e li hanno identificati. Si tratta di due ventenni cittadini albanesi che si erano fatti prestare il furgone da un conoscente, dipendente di una società edile, per effettuare lo sgombero di un locale. Poi avevano deciso di liberarsi di quanto avevano recuperato in modo illecito.

I due ventenni, privi di permesso di soggiorno, sono stati denunciati per l’ingresso e il soggiorno illegale sul territorio nazionale e per abbandono e gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Denunciato con le stesse accusa anche il legale rappresentante della ditta proprietaria del mezzo, anch’esso cittadino albanese di 44 anni.