Sampierdarena, uomo scippato all’uscita del supermercato: arrestati un 17enne e un 20enne

Genova. La notte scorsa i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova hanno arrestato un 17enne e un 20enne, entrambi genovesi, che avevano appena scippato un uomo in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.

In serata il più giovane dei ragazzi si era avvicinato di soppiatto a un 40enne rumeno che, dopo aver fatto la spesa presso un vicino supermercato, si stava avviando verso casa con in mano i sacchetti degli alimenti acquistati. Da dietro, con un gesto fulmineo, il 17enne ha mosso il suo braccio verso il collo dell’uomo e gli ha strappato la catenina d’oro, dandosi subito alla fuga.

La vittima ha tentato di rincorrere il malfattore, ma non riusciva a stargli dietro, appesantito dal carico trasportato e penalizzato dalla maggiore resistenza e agilità fisica dello scippatore. Nel frattempo il 20enne, fermo con la sua auto a pochi metri dal luogo dello scippo, ha messo in moto il veicolo ed è partito a tutta velocità per recuperare il suo complice nelle vie limitrofe, facendo così perdere le sue tracce.

La centrale operativa dei carabinieri, allertata dalla vittima del reato, ha avvisato tutte le pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio per la ricerca del veicolo, descritto sia dalla vittima del reato che dall’autista di un autobus fermo in quel momento in piazza Vittorio Veneto. Una pattuglia dell’aliquota di primo intervento, l’unità antiterrorismo dell’Arma impegnata quotidianamente nella vigilanza degli obiettivi sensibili presenti in città, ha collaborato nella ricerca dei fuggitivi ed è riuscita ad intercettare il mezzo nella vicina via Cornigliano, bloccandogli la strada e fermando gli occupanti.

Nell’abitacolo dell’autovettura veniva subito individuato il minore, corrispondente alla descrizione fisica fatta dalla vittima, il quale indossava al collo proprio la catenina d’oro appena rubata. Il minore, che ha ammesso da subito le proprie responsabilità, è stato quindi condotto in caserma insieme al conducente che ne aveva agevolato la fuga.

I militari hanno perquisito la macchina per verificare se vi fosse altra refurtiva, rinvenendo invece una quantità di hashish. Il 20enne ha rifiutato di sottoporsi all’esame tossicologico, rimediando una denuncia anche per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il minore è stato quindi portato al centro di accoglienza minorile di via Frugoni, mentre il ventenne è stato portato al Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.