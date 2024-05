Sampierdarena, inaugurato il nuovo centro di prossimità per l’inclusione lavorativa e sociale

Genova. È stato inaugurato questa mattina in via Sampierdarena 34, presso la sede del Municipio II Centro Ovest, il nuovo centro di prossimità del progetto Start Tappe, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche sociali, del presidente del Municipio II Centro Ovest e degli Enti del Terzo Settore appartenenti alla Ats Start Tappe, coordinati dalla Cooperativa Agorà nella persona del direttore Manuel Sericano.

I centri di prossimità rappresentano contenitori di attività, interventi e servizi, presenti in diverse zone della città di Genova, che hanno lo scopo di favorire l’inclusione socio-lavorativa e sociale. Attraverso percorsi di cittadinanza attiva e presa in carico del bene comune, le persone impiegate possono intraprendere percorsi di crescita e consapevolezza su potenzialità, attitudini e ruolo sociale.

I centri di prossimità si occupano di primo orientamento; incrocio domanda-offerta di lavoro; valorizzazione competenze; attivazione di tirocini. I destinatari di tali servizi possono essere tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Genova.

“Il modello Start Tappe sta dando ottimi risultati nei territori dove è già attivo – dichiara l’assessore comunale alle Politiche Sociali Lorenza Rosso – Ci eravamo ripromessi di attivare quest’anno il modello su due nuovi Municipi e oggi inauguriamo il primo. Il modello Start Tappe rappresenta una co-progettazione continua in grado di cogliere e soddisfare i nuovi bisogni emergenti attraverso la collaborazione tra Comune ed Enti del Terzo Settore”.

“Siamo davvero orgogliosi di avere collaborato all’apertura del nuovo Centro di Prossimità del progetto Start Tappe, mettendo a disposizione della cittadinanza un locale del nostro Municipio – commenta il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi – Per le istituzioni è importante fornire alle persone il sostegno di cui hanno bisogno per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro, attraverso il prezioso contributo delle realtà del Terzo Settore”.

“Start Tappe si conferma un servizio di inclusione lavorativa, promozione di prossimità e cura del territorio utile ed efficace, facilmente replicabile e oggi oggetto di studi ed approfondimenti – spiega il direttore della Cooperativa Agorà, a nome di tutti gli Enti Settore coinvolti nel progetto, Manuel Sericano – anche da parte di ricercatori sociali interessati a capirne il successo ed approfondirne il modello in quanto buona prassi di welfare innovativo”.

Il Progetto Start Tappe è un’iniziativa per lo sviluppo di una rete territoriale finalizzata alla promozione e implementazione di progetti di inclusione sociale, dedicata principalmente a giovani e adulti in difficoltà, attraverso attività di formazione e avvio al lavoro. Nasce come Patto di Sussidiarietà, vale a dire un accordo tra amministrazione pubblica e privato sociale nel perseguimento dell’interesse comune, sviluppatosi all’interno del Piano Integrato Caruggi del Comune di Genova, che ha preso avvio a giugno 2022 per la rigenerazione urbana.

Il Progetto Start Tappe è un esempio di co-progettazione tra ente pubblico (Comune di Genova) e una rete del Terzo Settore, composta da: Cooperativa Agorà, Consulta Diocesana, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, Cooperativa Il laboratorio, Cooperativa Proges, Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Social Hub Genova, Consorzio Omnia, Cooperativa La Comunità, Cooperativa CFLC, Cooperativa Gente di Mare, Cooperativa il Cesto, Associazione Afet Aquilone, Associazione Cineguida, Cooperativa CoSerCo, Cooperativa il Rastrello, Cooperativa la Cruna, Cooperativa Solidarietà & Lavoro, Cooperativa Il Quadrifoglio.

Oltre a quello appena aperto in via Sampierdarena 34, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 (e-mail starttappesampie@agoracoop.it; telefono 3423477625), sono già in funzione sul territorio comunale altri quattro centri di prossimità:

– “Al Chiostro”, via di Santa Maria di Castello 29-33; aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17; contatti: e-mail, orientalavoro@agoracoop.it; telefono, 349 2259815 – 010 2481848

– “Via di Post Vecchia”, via di Posta Vecchia 10 r; aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17; e-mail, servizilavoro@coopillaboratorio.it; telefono, 010 9914062

– “Via Prè”, via Prè 151 r; aperto mercoledì e venerdì dalle 9 alle 17; e-mail, start.tappe@cflc-confcoopliguria.it; telefono, 335 6091385

– “Certosa”, via Certosa 13 D; aperto lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, giovedì dalle 9 alle 13; e-mail, starttappecertosa@agoracoop.it; telefono 344 0867154