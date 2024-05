Sampdoria: si tratta per le conferme dei principali prestiti, cercando nuovi talenti (alla Leoni) in Serie C

Genova. Giugno è alle porte e se davvero si vorrà puntare ad un campionato di prima linea, tempo da perdere per avviare la relativa programmazione, non ve ne è molto, a partire dalla individuazione della località in cui svolgere il ritiro estivo, ma anche con la definizione del management incaricato della formazione della rosa da mettere a disposizione del tecnico incaricato.

E su questo punto, ci permettiamo di dare per scontata la conferma di Pirlo, sia in virtù del contratto che lo tutela, sia per i risultati ottenuti, tutto sommato in linea con gli obiettivi di partenza.

Altrettanto si può ipotizzare per Andrea Mancini, cui peraltro si ipotizza da tempo l’idea di un affiancamento di un d.s. ‘scafato’ (l’ultima ipotesi riguarda Guido Angelozzi, tuttavia chiacchierato anche in quel di Bari), magari da inserire in organico in sostituzione di Nicola Legrottaglie, ma poi è evidente che a tirare le fila sarà lo stesso Andrea Pirlo, le cui conoscenze e carisma finiranno per invogliare molti giocatori a percorrere la via di Bogliasco.

Non a caso, quasi tutti i calciatori cui sono scaduti i termini di prestito, hanno espresso sui media il desiderio di rinnovare l’esperienza blucerchiata, a partire da Filip Stanković (“Avrei voluto regalarvi un sogno. Me l’avete regalato voi”) e dall’amico fraterno Sebastiano Esposito (“Sono orgoglioso di aver vissuto questa straordinaria avventura, mi sono sentito a casa”), ma anche Daniele Ghilardi non ha lesinato le belle parole (“E’ stato un privilegio e un onore indossare questa maglia, forza Samp”), mentre per Ebrima Darboe si è espresso il suo agente (“Il futuro? Vediamo, ma riportare la Sampdoria in Serie A sarebbe sicuramente una sfida suggestiva. Mai dire mai”).

Anche il nazionale sloveno Petar Stojanović, oltre a postare foto del figlioletto in maglia blucerchiata, ha detto in modo esplicito quali soni i suoi desiderata “Fosse per me rimarrei alla Sampdoria. È incredibile che tipo di tifosi abbia questo Club”).

Di questi cinque, il ritorno più complicato appare quello di Ghilardi, visto che il d.s. del Verona, Sean Sogliano, alquanto soddisfatto dell’annata genovese del suo difensore, ha dichiarato “Valuteremo bene cosa fare con lui”, mentre la questione Stojanović è un po’ legata a quella di Bartosz Bereszyński.

L’alternativa a Stanković fra i pali, potrebbe essere Adrian Šemper, che dopo aver portato il Como nella massima serie, potrebbe provare a fare il bis in quel di Genova, visto che i comaschi stanno dimostrando un vivo interesse per Emil Audero, al punto che i media lariani hanno riferito di averlo perfino visto in città… un’operazione che porterebbe linfa alle casse societarie, ma anche un ottimo portiere a Bogliasco.

Altro cash potrebbe arrivare da un’operazione di riscatto e poi cessione (magari con ancora un anno di sosta alla Samp) di Giovanni Leoni.

Utile alla causa pure un rinnovo del contratto di Cristiano Piccini, che da buon stacanovista si sta già preparando da solo, per farsi trovare muscolarmente pronto per la ripresa dell’attivtà. Stessa cosa che sta facendo l’ex Roberto Soriano, che ha lasciato intendere che non disdegnerebbe un ritorno “Purtroppo causa infortunio, non è stato possibile a gennaio, perché volevo venire per giocare e non per restare a guardare”.

Nussun dubbio su Estanis Pedrola, per il quale bisognerà contare sul fatto che l’intervento fatto all’Ospedale Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal professor Lasse Lempainen lo restituisca alla Sampdoria rigenerato come Fabio Borini.

La speranza che in autunno Pirlo possa disporre di un trio d’attacco Borini, Esposito, Pedrola (che praticamente mai ha avuto nello scorso campionato) non è dunque da escludere, certo che se si vuole davvero aver concrete chance di una salita diretta, non si può prescindere da gente esperta, come ha recentemente detto Flachi “Per vincere un campionato di B, ci vuole gente di B” e – aggiungiamo noi – un centravanti da 20 goal… ed allora chi – come ipotizzato da qualche media – meglio di un Gennaro Tutino, che li ha appena fatti in quel di Cosenza?

Sembrano tuttavia molto più concreti – visto che i calabresi stanno ricorrendo ad un paio di grandi sponsor per riscattare la punta dal Parma – gli appetiti rivolti, seppur in altri settori del campo, ad un paio di giovani centrocampisti, che militano in Serie C e cioè il 23enne franco maliano Moussa Baradji del Legnago (concorrenza di Südtirol e Triestina, anche se alcuni infortuni ne hanno condizionato l’ultima stagione, ma che recentemente è tornato a giocare ad alti livelli) ed il 20enne pescarese Matteo Dagasso (concorrenza Lecce e Udinese, in quanto annoverato – grazie alle cure di Zdeněk Zeman – tra i migliori profili giovanili della terza serie italiana).

Di giovani ci sarà bisogno in casa Sampdoria, molto pertinenti dunque sono le voci ‘battute’ da radiomercato circa il possibile rivoluzionamento degli staff delle giovanili (sempre sotto la guida di Giovanni Invernizzi), con l’auspicato ritorno a gestire le formazioni della ‘Cantera’ doriana da parte di Felice Tufano, Claudio Bellucci ed Angelo Palombo e magari anche di Salvatore Foti.