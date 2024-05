Sampdoria, Pirlo: “Sarà una finale ma a Palermo con coraggio e serenità”

Genova. “Inizia un nuovo torneo, il campionato si azzera ora riparte tutto”. Così il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani che darà il via ai play off. I blucerchiati sono attesi al “Renzo Barbera” (fischio d’inizio ore 20.30) per la gara dei quarti di finale dei play off contro il Palermo.

“E’ una finale, una partita secca abbiamo solo un risultato che è quello di vincere. Importante interpretarla bene sapendo che si può fare gol sia all’inizio che alla fine. Dobbiamo stare dentro alla partita sempre e rimenare sempre lucidi. Ci vuole coraggio, serenità e sangue freddo quando giochi questo tipo di partite, siamo in un momento buono sia dal punto di vista fisico che mentale, dobbiamo andare a giocare la partita serenamente cercando di vincerla perché è l’unica cosa che conta”, afferma il tecnico.

Il Palermo avrà a disposizione due risultati su tre essendo arrivata sesta in classifica, ad un punto sopra i blucerchiati: “Penso che facciano la loro gara, possono partire forte perché avranno l’entusiasmo di tutto lo stadio pieno. Non aspetteranno gli eventi della gara ma cercheranno di aggredirla – prosegue mister Pirlo – noi dovremmo fare lo stesso sapendo come avevano iniziato nella gara di ritorno perché avevano cambiato l’allenatore e c’era entusiasmo. Più o meno l’aspetto mentale potrebbe simili però poi noi sappiamo cosa dobbiamo fare e dobbiamo cercare di farlo nei migliore dei modi perché prendere gol complicherebbe tutto il piano gara ma ricordandoci che abbiamo tutto il match a disposizione”.

Il mister del Palermo, Michele Mignani, ha parlato poco fa in conferenza affermando che la Sampdoria è la favorita arrivando con stato di forma migliore rispetto ai rosanero. Inoltre il tecnico dei siciliani ha precisato che avere due risultai su tre, molto spesso, ti penalizza anzi che favorirti: “Può dire quello che vuole – afferma l’allenatore blucerchiato – può anche dire che siamo i favoriti, non ci fa nessun effetto, ce lo prendiamo perché comunque sappiamo di essere forti. Quando giochi con due risultati su tre a disposizione puoi gestire la gara in modo diverso, noi non possiamo però abbiamo solo un obbiettivo e vogliamo raggiungerlo”.

Per la gara di domani tutti a disposizione tranne Murru, Girelli e Darboe che si infortunato nell’allenamento di ieri: “Si ha avuto un problema ieri e non potrà giocare – commenta – gli altri stanno tutti bene, abbiamo anche molta abbondanza in attacco. Anche Verre è tornato ad allenarsi in gruppo, forse per la prima volta abbiamo tutti giocatori a disposizione”.

Andrea Pirlo ha giocato tante partite da dentro o fuori nella sua lunga carriera da calciatore. Con le maglie di Milan, Juventus e della Nazionale ha calcato i più importanti campi nazionali e internazionali, sa come si affrontano queste partite: “Si ho parlato con i giocatori, sanno bene che è una partita da dentro o fuori ma non bisogna farci prendere dall’ansia. Gare di questo tipo sono quelle belle da vincere, da giocare e dobbiamo avere personalità e coraggio ed essere liberi mentalmente. Dobbiamo liberare la testa da tutto quello che c’è al di fuori del campo e pensare solo a vincere”.

Domani al Barbera non ci potranno essere i gruppi della Sud poiché la trasferta è consentita solamente ai tifosi in possesso di tessera. I supporters però si ritroveranno alle 14 all’aeroporto di Sestri per suonare la carica prima della partenza pe Palermo: “E’ un peccato non averli al nostro fianco, ma è un peccato per tutto il sistema calcio – afferma – partite così è giusto che ogni squadra possa avere al proprio fianco i tifosi. Speriamo di vederli anche al ritorno da Palermo”.

La Sampdoria è la squadra più giovane della B. In queste gare può pesare di più anche l’esperienza di certi elementi: “Dall’inizio del campionato ho scelto sempre in base a quello che mi serviva durante le partite. Ho sempre fatto giocare chi lo meritava, sia giovani che meno giovani. In certe situazioni un po’ di esperienza torna comodo ma nel percorso che abbiamo intrapreso dall’estate abbiamo passato tante situazioni difficili e ne siamo usciti anche con i giovani in campo e ora sono pronti per giocare in questi palcoscenici”.

Ricci è stata una delle note più positive. Può essere un’arma in più nella gara di domani: “”E’ un giocatore che ha stima mia, dello staff e dei compagni. E’ un ragazzo d’oro, ha avuto un po’ di problemi ma ora è fresco e in questo momento anche giocatori freschi, anche di testa, possono tornare utili. Sono contento delle prestazioni che ha fatto”.

Pirlo domani, una delle poche volte, ha tutta la squadra disposizione: “Quando si ha a disposizione tanti giocatori la cosa più difficile per un allenatore è scegliere la formazione. Abbiamo, qualche dubbio ma sono positivi perché stanno bene ed è difficile lasciare in panchina qualcuno.

Dal punto di vista psicologico i ragazzi sono sereni nonostante la gara da dentro o fuori: “Sono sereni. Anzi, dovevamo tenerli un po’ a freno perché c’era grande intensità negli allenamenti. Lo spirito è quello giusto. Quando arrivi ai playoff è il momento di arrivare al sodo. Quello che è stato fatto è stato fatto bene”.

Stojanovic nelle ultime gare ha fatto bene, ma durante la stagione ha avuto alti e bassi, il tecnico però non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità: “Sono molto contento di Stojanovic, ha avuto una crescita della stagione. Durante l’anno ha avito una flessione ma ha avuto la voglia di rimettersi in gioco nonostante qualche prestazione non al top. Anche quando non giocava si è sempre messo a disposizione e quando fai così, se hai qualità, le prestazioni arrivano da sole. E’ un ragazzo sensibile, ci ho parlato ho capito e l’ho aiutato”.

Diciamo che il tuo obiettivo ora è un altro: “Quando arrivi a questo punto giochi per la Serie A. Quando arrivi ai playoff tutti sognano di poterla centrare. Inizia un altro torneo che è quello più importante. Cercheremo in tutti i modi di andare a sognare di poter tornare in Serie A”.

Da Palermo dicono che la Sampdoria è più forte e che siete favoriti: “Ora si azzera tutto. Il campionato diventa il passato e quando arrivi a giocarti partite secche cambia tutta la storia. Si è visto ieri nella finale di Coppa Italia con l’Atalanta che sembrava arrivasse da un momento magico e alla fine la Juventus ha vinto”.

Contento della vittoria della Coppa Italia della Juventus?

“Sì. Se mi tengo la giacca? Si, io ho freddo”.