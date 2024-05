Sampdoria, Pirlo: “Ora il sesto posto, sarebbe un bel vantaggio ma giochiamo alla pari con tutti”

Genova. Domani la Sampdoria andrà a Catanzaro già sicura dei play off dopo la vittoria contro la Reggiana firmata Esposito. Dunque c’entrato il primo obiettivo, ora ce ne è subito un altro da inseguire.

“Ora abbiamo centrato l’obiettivo play off adesso c’è la possibilità di raggiungere la sesta posizione – afferma mister Andrea Pirlo – obiettivo che però non dipende solo da noi. La sesta posizione vuol dire tanto, cambierebbe la prima partita dei play off, giocare in casa e avere a disposizione due risultati su tre è sicuramente un vantaggio, quindi andremo a Catanzaro per cercare di vincere”.

Sulla classifica attuale pesano tanti punti persi durante un campionato giocato ad alti e bassi ma soprattutto i due punti di penalizzazione (senza quelli i blucerchiati sarebbero già in sesta posizione sopra il Palermo): “Ti guardi indietro e vedi tutti i punti che hai perso, non solo i due della penalizzazione – dichiara Pirlo -. C’è rammarico per tante partite e le abbiamo analizzate, certo con quei punti, saremmo in un’altra situazione ma è stato un percorso altalenante, con alti e bassi, però l’importante era centrare l’obiettivo. Ora i play off sono match a se, ce li giocheremo alla pari con tutti”.

All’andata la Sampdoria ha perso in casa contro gli uomini di Vivarini, partita che però ha sancito una svolta: “Il Catanzaro gioca molto bene, a volte imposta a tre o a volte imposta a 4 giocano insieme da due anni e mezzo e si trovano a memoria, è un piacere vederli giocare – prosegue il tecnico – Ora noi, rispetto all’andata, siamo un’altra squadra e ora sarà un’altra partita, ce la giocheremo alla pari sapendo che andiamo ad affrontare una squadra che punta a vincere in casa per dare continuità ai risultati”.

“All’andata c’era stato infortunio Pedrola e avevamo, da lì in poi, cambiato sistema di gioco non avendo a disposizione alcuni calciatori. Da quella partita c’è stata una svolta, anche se in alcuni momenti altalenante – continua Pirlo – ma da parte dei ragazzi c’è sempre stata voglia di fare bene e di uscire da quella brutta situazione. Da li abbiamo lavorato tanto, testa bassa e concentrati”

Il giovane attaccante spagnolo è uscito per infortunio (nello stesso punto dove già si era fatto male due volte) durante la sfida contro la Reggiana, non potrà così giocare i play off. Il calciatore, in lacrime, era stato consolato subito dal tecnico che però lo ha sentito anche durante la settimana: “Ho rassicurato Pedrola ira deve lavorare, recuperare andare in vacanza e prepararsi per prossima stagione. Aveva riacquisito fiducia, lo avevo aspettato perché per noi è un giocatore importante, peccato non averlo. Ora e fondamentale che si riprenda mentalmente è giovane non è facile dopo tante ricadute”.

Il tecnico fa anche il punto sul resto della squadra: “Abbiamo avuto la fortuna di recuperare tanti giocatori nel momento più impegnativo della stagione, dove si decide tutto. Fabio Borini aveva bisogno di tempo dopo l’operazione, ha lavorato tanto ora sta molto meglio. Anche De Luca ed Esposito stanno bene. Sono tutti a disposizione tranne Murru e Girelli, Ghilardi ha lavorato con noi, ora ha da due giorni la febbre ,a sta bene”.

A Catanzaro non ci potranno essere i tifosi a cui è stata vietata la trasferta (quelli residenti in Liguria): “L’entusiasmo che ci hanno dato i tifosi al Ferrari domenica ce lo portiamo dentro, i play off sono partite che non vediamo l’ora di giocare ma di farlo in casa per cui andremo a Catanzaro cercando di ottenere i tre punti. Peccato che i nostri tifosi non potranno esserci , sarà strano non vederli ma sappiamo che saranno lì con il cuore”.

Mister Pirlo ha parlato anche di come procede l’inserimento di Ferrari: “Sta molto meglio, si sta allenando con noi ed è un ragazzo fantastico. Domenica lo abbiamo portato in panchina, fa piacere averlo con il gruppo. E’ un esempio per tutti. Ha avuto tanti infortuni ma è sempre tornato con grande spirito e attaccamento merita di stare con noi. Verrà con noi anche domani”.

Matteo Manfredi ha parlato, nella giornata di ieri, ad un giornale economico di Londra dove ha sottolineato come Pirlo fosse stata sempre la prima scelta e ne ha lodato le doti tecniche e umane: “Fa piacere. Col presidente e la società abbiamo instaurato un bellissimo rapporto – conclude Pirlo – Abbiamo sempre lavorato in serenità e, quando c’erano momenti difficili, ci sono sempre stati vicini. E quando c’è compattezza i risultati è più facile che arrivino”.