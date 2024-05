Sampdoria, Pedrola sarà operato domani in Finlandia

Genova. Il giovane attaccante spagnolo Estanislau Pedrola (21 anni il prossimo 24 agosto) sarò operato “per gli esiti della lesione al tendine del bicipite femorale destro rimediata nel corso della partita con la Reggiana dello scorso 5 maggio“. A riportarlo con una nota sul proprio sito ufficiale è la stessa Sampdoria.

Il giocatore ha effettuato oggi pomeriggio una visita specialistica da parte del professor Lasse Lempainen presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, e domani sarà sottoposto a intervento chirurgico da parte dello stesso Lempaines.

Pedrola è sicuramente uno dei giocatori più talentuosi tra i blucerchiati, e a sprazzi ha fatto vedere il proprio talento. Ma quest’anno ha collezionato solamente 15 presenze e tre gol. Il rendimento è stato certamente condizionato dai tanti infortuni sempre alla stessa fascia muscolare: il flessore della coscia destra. Una zona dannata per il talento spagnolo, un muscolo che lo ha tenuto fuori oltre sei mesi durante l’anno.

Già scattato il riscatto da parte della Sampdoria, per una cifra fissata sui 3 milioni versati nelle casse del Barcellona. La società spagnola, presieduta da Laporta, sul giocatore ha il diritto di recompra a sette milioni per i prossimi due anni e il 50% dell’incasso sulla futura cessione (se non esercita la recompra nei due anni).