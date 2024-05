Sampdoria, pagelle di stagione e riflessioni sul futuro. Prima puntata: la difesa

Genova. Una stagione iniziata con grosse difficoltà causa infortuni e un’amalgama tutta da costruire, una seconda parte di campionato con un ritmo da prima della classe fino alla qualificazione ai playoff. Poi la doccia fredda di un’eliminazione senza lottare a Palermo.

Quanti avrebbero messo la firma di arrivare almeno nelle prime otto quando alla nona giornata la Sampdoria era ultima in classifica a distanza di nove punti dall’ottava? Eppure, una volta raggiunto l’obbiettivo, la squadra ha evidenziato i limiti che hanno caratterizzato gran parte del campionato.

In tutta onestà con il mercato bloccato e le poche possibilità di manovra anche in fase di uscita, i blucerchiati in Serie A avrebbero faticato eccome. Invece, per guardare il bicchiere mezzo pieno, la prossima stagione, pur preannunciandosi molto dura per la caratura di chi è retrocesso, potrebbe essere quella della maturità per tanti giovani che nel 2023-2024 hanno comunque compiuto un percorso di crescita, volenti o nolenti, molto rapido per necessità. C’è però la questione prestiti da risolvere.

Tempo di bilanci, dunque. Partiamo da portieri e difesa. Il reparto difensivo era stato il tallone d’achille nella prima parte di stagione, con parecchie ingenuità commesse dai ragazzi di Pirlo, che poi sono cresciuti nella seconda parte della stagione. Le cinquanta reti subite quest’anno però restano davvero troppe.

Portieri

Filip Stankovic (22 anni) – voto 7

Il portiere in prestito dall’Inter ha iniziato in modo disastroso. Distratto e poco sicuro coi piedi, soprattutto in casa subiva la pressione dello stadio. Non si è scoraggiato e nel corso della stagione è diventato uno degli elementi più importanti della squadra di Pirlo, salvando il risultato in diverse occasioni. Formidabile tra i pali, il ragazzo deve crescere ancora nel suo contributo alla costruzione del gioco dal basso. È in prestito dall’Inter e la Sampdoria non può riscattarlo. I neroazzurri potrebbero decidere di rimandarlo a Genova ancora per un anno per completare la maturazione.

Nicola Ravaglia (35 anni) – voto 5,5

Una presenza in campionato (ad Ascoli 1-1), due in Coppa Italia con il pesante 4-0 subito dalla Salernitana in cui non è apparso sicurissimo. Per lui il contratto scade il 30 giugno 2026.

Elia Tantalocchi (19 anni) – s.v.

Nessuna presenza e contratto in scadenza il 30 giugno 2026

Difensori

Facundo Gonzalez (20 anni) – voto 6,5

In prestito dalla Juventus, il centrale si è guadagnato il posto da titolare quasi subito: ha giocato 28 partite segnando due reti. Il finale di stagione è stato in crescendo. L’uruguaiano tornerà in pianta stabile a Torino? Con il cambio sulla panchina bianconera nulla è scritto.

Daniele Ghilardi (21 anni) – voto 6

È in prestito dal Verona e la mancata promozione in A non ha fatto scattare l’automatico riscatto. Il giocatore ha alternato momenti di totale blackout a prestazioni convincenti ed è stato tra i più utilizzati da Andrea Pirlo giocando 37 partite su 38. Due reti in questa stagione. Con il Verona rimasto in Serie A ci potrebbero essere margini di trattativa per un nuovo prestito.

Cristiano Piccini (31 anni) – voto 6

Arrivato a gennaio dal Magdeburgo, club della serie B tedesca, non ha avuto modo di esprimersi al meglio causa un infortunio al bicipite femorale a marzo. È stato lui l’oggetto di quel misundestanding tra panchina e staff medico nella sciagurata partita col Brescia. Quando è sceso in campo però ha fornito prestazioni dignitose con grande esperienza.



Alex Ferrari (29 anni) – s.v.

Tre partite in campo, poi il grave infortunio al legamento crociato. Il suo contratto scade a giugno 2025 ed è sicuramente una posizione da ridefinire sia a livello di ingaggio sia di contratto.

Giovanni Leoni (17 anni) – voto 6,5

Una sorpresa. Nonostante qualche inevitabile errore dovuto all’inesperienza, il ragazzo arrivato a gennaio in prestito dal Padova ha stupito per personalità e doti tanto che è stato il 2006 più impiegato tra Serie A e B. Anche un gol per lui. La cifra per il diritto di riscatto è fissata a 1,5 milioni secondo i bene informati, piuttosto alta. Però la Sampdoria si troverebbe in casa un prospetto di sicuro avvenire.

Simone Giordano (22 anni) – voto 6

L’esterno sinistro, a volte schierato per necessità anche a centrocampo, ha vissuto una stagione altalenante nonostante alcune buone prestazioni (due reti per lui). Per nove volte è stato in panchina. soprattutto nel finale di stagione è stato un po’ messo da parte da Pirlo, anche se nelle ultime partite ha avuto modo di giocare 90 minuti. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026.

Nicola Murru (29 anni) – voto 6

Stagione parecchio travagliata per tre infortuni che ne hanno pregiudicato la continuità. Reinventato difensore centrale nella prima parte di stagione, ha poi ritrovato il suo ruolo naturale di terzino sinistro quando Gonzalez e Ghilardi hanno ingranato. Il capitano avrebbe potuto dare molto di più senza i problemi fisici. Pirlo ha avuto fiducia in lui schierandolo praticamente sempre quando era possibile. Il suo contratto scade a fine giugno, al momento la strada del rinnovo appare in salita.

Antonio Barreca (29 anni) – voto 5,5

Anche per Barreca è stata una stagione difficile, con diversi problemi fisici che hanno segnato l’inizio, la fase centrale e la fine di stagione. Di sicuro ci si attendeva parecchio di più dall’esterno sinistro arrivato dal Cagliari. Per lui 22 presenze e un assist. Il cartellino del giocatore resta di proprietà blucerchiata fino a giugno 2025.

Fabio Depaoli (27 anni) – voto 6,5

Titolare nel 71% delle partite, partecipazione al gol per il 15% sul totale. Depaoli ha segnato 4 reti quest’anno, e firmato 4 assist. Il terzino destro, utilizzato da Pirlo anche a centrocampo, si è anche guadagnato la fascia da capitano. Tuttavia per lui il finale di stagione è stato un po’ meno brillante dal punto di vista del minutaggio e la prestazione col Palermo da dimenticare. Undici le ammonizioni quest’anno, un po’ troppe. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028.

Petar Stojanovic (28 anni) – voto 5,5

Una prima parte di stagione da dimenticare, un finale che lo ha visto tornare ai livelli che avrebbe dovuto garantire dall’inizio (e guadagnare mezzo punto in pagella), ma non sufficiente per garantirgli la sufficienza. Lo sloveno è tornato ora all’Empoli dopo il prestito di quest’anno. Per lui si parla di un altro prestito, stavolta in patria.

Andrea Conti (30 anni) – s.v.

Il mistero di quest’anno. Prima non convocato, poi in panchina, un solo minuto giocato contro il Lecco e poi problemi muscolari. Il terzino destro arrivato dal Milan nel gennaio 2022, era stato rinnovato fino a giugno 2025. Un fardello economico che potrebbe pesare parecchio sulle casse dei blucerchiati.