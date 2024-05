Serie B, ecco gli orari dei playoff. Si gioca di sera

Roma. La Lega Serie B ha diffuso gli orari dei playoff per l’ammissione alla Serie A. Per la Sampdoria si tratterà di sapere in quale posizione terminerà il campionato: potrebbe essere, ottava, settima o sesta a seconda dei risultati delle sfide tra Sudtirol e Palermo e Bari-Brescia, oltre a pensare alla trasferta a Catanzaro.

Più la Sampdoria salirà in classifica, meglio sarà: in questi match in caso di parità al termine dei novanta minuti si disputeranno dei tempi supplementari. Se la mezz’ora extra non dovesse bastare, però, non verranno calciati i rigori: a passare il turno sarà la squadra meglio piazzata al termine del campionato. La gara singola, inoltre, si disputerà in casa della migliore classificata.

I playoff avranno un unico orario: le 20:30.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª) – ore 20.30

Sabato 18 maggio 2024 (5ª vs 8ª) – ore 20.30

Semifinali (andata)

Lunedì 20 maggio 2024 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Martedì 21 maggio 2024 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Venerdì 24 maggio 2024 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.30

Sabato 25 maggio 2024 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.30

Finali

Giovedì 30 maggio 2024 (andata) – ore 20.30

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno)* – ore 20.30

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.