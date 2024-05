Sampdoria, operazione riuscita per Pedrola. Domani volerà in Spagna per iniziare il recupero

Genova. E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto il calciatore Estanislau Pedrola presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku, in Finlandia. Lo riferisce con una nota la stessa Sampdoria sul proprio sito ufficiale.

Il giovane spagnolo si era procurato una lesione del tendine del bicipite femorale destro rimediata nel corso della partita con la Reggiana al Ferraris, e così dopo il consulto di ieri dal professor Lasse Lempainen oggi lo stesso professore ha eseguito l’intervento.

L’attaccante rientrerà in Spagna già nella giornata di domani, mercoledì 22 maggio, e inizierà il percorso di riabilitazione del caso.

Per il giovane talento è già scattato il riscatto da parte della Sampdoria, per una cifra fissata sui 3 milioni versati nelle casse del Barcellona. La società spagnola, presieduta da Laporta, sul giocatore ha il diritto di recompra a sette milioni per i prossimi due anni e il 50% dell’incasso sulla futura cessione (se non esercita la recompra nei due anni).