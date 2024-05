Sampdoria, giusto confermare Pirlo? Alcune riflessioni su una stagione complicata

La Sampdoria dovrebbe andare verso la conferma di mister Andrea Pirlo. Ci saranno ancora i paletti relativi al mercato, ma dopo i playoff di quest’anno il club dovrà alzare l’asticella. L’ex centrocampista è la persona giusta per rilanciare le ambizioni blucerchiate? Sui social i tifosi sono divisi, ma alcuni punti importanti possono essere delineati.

Momenti epifanici, rivelatori di bel gioco, ma anche paralisi totali inaspettate. La Sampdoria è stata centomila in questa travagliata stagione di Serie B

Per provare a rispondere è bene partire dai risultati e provare a tracciare il contesto in cui sono arrivati. Il campo dice 57 punti (poi 55 con la penalizzazione) che sarebbero valsi il sesto posto.

Il percorso, che si è concluso ai quarti di finale dei playoff, non è stato lineare. La Sampdoria ha alternato momenti di grande difficoltà (a inizio stagione e intorno a gennaio) e di slancio (novembre e in prossimità della Pasqua). Continui “up and down” anche all’interno delle singole partite. Tante rimonte subite, alcune dopo buone prestazioni (Brescia e Modena in casa ad esempio), ma che bilanciano vittorie dettate da episodi nel contesto di prestazioni nel complesso negative (Bari e Ascoli).

Il punto di partenza era un mercato in cui sono rimasti pochissimi giocatori della passata stagione. Una rosa rinnovata e giovanissima, anche in ruoli chiave come il terzetto di difesa. Dare uno stile di gioco non era semplice di per sé. In più si è succeduta una serie di infortuni incredibile che ha coinvolto giocatori chiave in momenti di grande forma. Nell’ordine Pedrola, Vieira, Borini, Esposito per citarne alcuni. Non è stato quindi facile lavorare sulla solidità e sulle trame di gioco. Pirlo ha variato moduli a seconda delle circostanze. Dal 4-3-3 di partenza, al 3-5-2 al 3-4-2-1 dimostrando duttilità. Non sempre, ma si sono viste anche trame piacevoli e buone alchimie, ripensando ai goal contro il Bari e la Ternana ad esempio.

Tanti giocatori sono cresciuti e si sono valorizzati, De Luca e Leoni su tutti, anche perché l’allenatore ha dimostrato buona leadership e di avere sempre il gruppo in mano. La squadra però potrebbe cambiare non poco la fisionomia visto che il mercato era stato fatto di prestiti e lo sarà ancora.

Le perplessità circa la bontà dell’eventuale scelta di continuare con Pirlo (contratto fino al 2025) non sono tanto per il risultato finale (buono viste le tante avversità) ma per alcune prestazioni sconcertanti in momenti chiave. Cali di tensione, paralisi direbbe James Joyce, a volte anche difficili da spiegare. Su tutte la partita playoff contro il Palermo: primo tiro al sessantesimo. Ma anche la gara casalinga contro il Sudtirol senza dimenticare la prova incolore (poi vinta) contro il Lecco.