Sampdoria, Colombo dirigerà i quarti di finale dei play off. Trasferta vietata per i non tesserati

Genova. Venerdì 17 maggio la Sampdoria affronterà al “Renzo Barbera” il Palermo per la gara dei quarti di finale dei play off.

L’Aia ha così diramato gli arbitri che dirigeranno i match e ai blucerchiati è stato assegnato Colombo della sezione di Como.

Gli assistenti saranno Lo Cicero della sezione di Brescia e Mondin di Treviso. Il quarto ufficiale di gara sarà Collu della sezione di Cagliari. In sala Var invece Marani di Aprilia e Meraviglia di Pistoia (Avar).

Nel frattempo la società ha reso note le modalità di vendita dei ticket per la trasferta in terra siciliana: la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio “Barbera” è riservata ai soli residenti in regione Liguria, solo ed esclusivamente se in possesso di tessera di Sampcard presso il circuito di vendita Vivaticket, solo su rete terrestre, no online, al prezzo di 20,00 euro cadauno.

Quindi trasferta vietata per i non tesserati, per questo i gruppi di tifosi organizzati della Sud hanno deciso comunque di mostrare la loro vicinanza alla squadra e hanno chiamato tutti i sostenitori a fare questo gesto simbolico: appuntamento domani alle ore 14 all’aeroporto di Genova.

La Sud ha così deciso di salutare i blucerchiati prima della partenza per Palermo, si presenteranno al “Cristoforo Colombo” per infondere fiducia ed energia alla loro squadra del cuore.