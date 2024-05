Sampdoria calciomercato, le basi di partenza

Genova. Con il rompete le righe al ‘Mugnaini’ di Bogliasco, con tanto di saluti, strette di mani ed abbracci, si è chiusa la stagione ‘23/24 dei giocatori della Sampdoria, che causa le tante difficoltà fronteggiate, non sono riusciti ad andare oltre il primo match dei play off.

Non tutti si ritroveranno all’appuntamento di luglio sulle alture di Bogliasco, per il pre-ritiro estivo, visto i tanti prestiti in rosa (Facundo González, Ebrima Darboe, Agustín Álvarez, Petar Stojanović, Giovanni Leoni, Filip Stanković, Estanislau Pedrola, Daniele Ghilardi, Sebastiano Esposito ed i Primavera Hugo Buyla, Gabriele Alesi, Matteo Langella), ancorché a fronte di molti prestiti ‘secchi’, ve ne siano altri con diritto di riscatto, come pure con diritto e controdiritto e/o con obbligo non concretizzatosi.

Altri giocatori sono con contratto in scadenza a giugno ’24 (Nicola Murru, Cristian Piccini, Arttu Lötjönen e Pajtim Kasami, anche se quest’ultimo s’è guadagnato il rinnovo per un ulteriore anno grazie al numero di presenze raggiunte), mentre – forti di un contratto a scadenza più lunga – hanno potuto lasciare le scarpe bullonate nel loro armadietto, i vari Fabio Borini, Manuel De Luca, Valerio Verre, Alex Ferrari, Andrea Conti, Gerard Yepes, Matteo Ricci, Kristoffer Askildsen, Simone Giordano, Leonardo Benedetti, Nicola Ravaglia, Fabio Depaoli, Stefano Girelli e Rolando Vieira, oltre ai ‘Primavera’ Samuel Ntanda, Elia Tantalocchi, Simone Leonardi, Ardijan Chilafi, Simone Pozzato e ci si augura anche Francesco Conti e Nicolò Uberti, del quale ultimo ha tessuto le lodi Felice Tufano nella recente ed esclusiva video intervista concessa alle reti Edinet.

Andrea Mancini, seppur agli esordi, ha dimostrato di avere fiuto, ma per far contento Pirlo, dovrà – stante i vincoli in essere – attrezzarsi per fare non diciamo ‘miracoli’, ma qualcosa di simile… facendo ricorso a tutte le conoscenze possibili (magari anche quelle del ‘Mancio’) per pescare qualche giovane di belle speranze, tanto meglio se non in prestito, ma con costi sostenibili con quanto potrà essere venduto.

Inoltre il d.s. dovrà tener conto dei ritorni alla base dei giocatori a loro volta dati in prestito dal Doria, vale a dire Emil Audero (dall’Inter), Matteo Stoppa (Catanzaro), Bartosz Bereszyński (Empoli), Antonino La Gumina (Mirandés), Lorenzo Malagrida (Rimini), (Marco Delle Monache (Vicenza), Daniele Montevago (Entella), Mattia Vitale (Monopoli), Ivan Saio (Brindisi), Erik Gerbi (Lumezzane), Ertijon Gega ed Alfonso Sepe (Alessandria)… Insomma tanto lavoro per gli uomini mercato della Sampdoria, che seguiremo attentamente per i lettori di Genova 24 ed Ivg.it Sport